Alexander Zverev, que comenzó su camino en la segunda ronda al igual que el resto de los primeros 32 preclasificados, venía de vencer al español Bautista Agut cómodamente en sets corridos por 6-2 y 6-2 el viernes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1916481126257852610&partner=&hide_thread=false Zverev consideró que el sistema automático estaba equivocado y le sacó una foto al pique de la pelota



¿Qué opinan?pic.twitter.com/B0MsderKBS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 27, 2025

Tras la victoria, el alemán reconoció que no dio su mejor versión ante Davidovich Fokina: "En el primer set no logré hacer mi mejor tenis, pero esto es deporte y todo puede cambiar rápidamente. Estuve con set y rotura de desventaja, pero me puse a luchar. Estoy muy feliz con esta victoria. Alejandro está haciendo un tenis increíble, el mejor de su vida. Me alegra haber superado esta ronda".