La preocupante declaración de Alexander Zverev tras su eliminación en Wimbledon: "Me cuesta encontrar la alegría"

zverev.jpg Alexander Zverev habló sobre su salud mental tras quedar eliminado en primera ronda de Wimbledon.

Pese a contar con el apoyo de su familia y de su equipo, Zverev reconoció no estar atravesando su mejor momento a nivel de salud mental. “Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente”.

Alexander Zverev tuvo una muy temprana explosión a nivel profesional, convirtiéndose rápidamente en el número 3 del mundo con solo 20 años, lo que lo posicionó como uno de los jugadores con mayor proyección y uno de los candidatos a dominar el tenis en los años siguientes. Sin embargo al alemán le costó sobrellevar aquella presión y las críticas que vinieron aparejadas, y su desempeño comenzó a fallar en cancha.

El hecho de no haber podido alzar ningún trofeo Grand Slam pese a haber llegado a instancias finales también fue y es una situación que le ha valido críticas y mayor desgaste mental. A pocos meses de haber cumplido 28 años, el alemán pudo sincerarse sobre su salud mental.