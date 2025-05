Gaspar Martaux viaja a Europa con el objetivo de seguir su camino en el tenis profesional

"El tenis es un deporte que es muy caro y por más que juegues bien, a veces no alcanza con solo jugar bien, sino que necesitas un apoyo económico muy grande porque solventar los gastos se hace muy difícil". "El tenis es un deporte que es muy caro y por más que juegues bien, a veces no alcanza con solo jugar bien, sino que necesitas un apoyo económico muy grande porque solventar los gastos se hace muy difícil".

"He viajado a jugar por Sudamérica muchos torneos internacionales de ITF, pero en juniors. Esta va a ser la primera experiencia internacional como profesional", dijo Martaux cuya gira se extenderá entre dos y tres meses en los que compartirá con "un grupo de chicos de distintos lugares del país".

Embed - Gaspar Martaux viaja a Europa para crecer como tenista

"Va a ser la primera vez que voy a estar mucho tiempo solo y fuera de mi casa, porque si bien voy a viajar con un grupo de chicos, voy a estar prácticamente solo. Yo he estado como mucho unas tres semanas viajando, así que va a ser algo nuevo y en otro país, con otra cultura, otro idioma, y a miles de kilómetros de distancia de mi familia. Va a ser muy duro, pero bueno, va a ser la primera vez que voy a vivir esta experiencia", reconoció.

Martaux Nicolás Ríos

"En cuanto a lo físico vengo haciendo una preparación muy buena desde hace como un año y medio. He cambiado la planificación y también me estoy preparando mucho en lo nutricional, porque voy a jugar prácticamente dos torneos por semana que es un montón para lo que jugamos acá a nivel local o nacional y mi cuerpo no está acostumbrado a tal nivel de exigencia"

"No sé bien cómo son las distancias, pero yo voy a estar inicialmente en la ciudad de Normandía. Lo más probable es que alguna semana en la que termine de jugar un torneo viaje a París y nada mejor que ir a conocer Roland Garros", contó para la despedida