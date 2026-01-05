Copa Davis: el equipo alternativo que tendrá Argentina para enfrentar a Corea del Sur

Argentina cerró un 2025 en cuartos de final del Final 8 de Copa Davis. En el inicio de un nuevo año, el combinado dirigido por Javier Frana comenzará un nuevo derrotero con las Qualifiers que tendrán su punto de partida en febrero con la visita a Corea del Sur.
La fecha para el enfrentamiento entre Argentina y Corea del Sur, el 7 y 8 de febrero próximos, representó una complicación paraJavier Frana, capitán de la Selección argentina de tenis, a la hora de diagramar el armado del equipo. En dicho mes, la gira de polvo ladrillo tiene su auge en Sudamérica, esa es la razón por la cual habrá varias ausencias de peso en el quinteto conformado para la fase de clasificación de la Copa Davis. Uno de los certámenes en esta etapa es, nada más ni nada menos, que el Argentina Open.
Copa Davis: los tenistas que representarán a Argentina frente a Corea del Sur
El único tenista que se repetirá respecto de la última convocatoria de Argentina para el Final 8 de Copa Davis es Andrés Molteni. En dicha fase estuvieron presentes, además, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, hoy ausencias de peso en el equipo argentino que disputará el cruce ante Corea del Sur en febrero.
Quienes acompañarán a Andrés Molteni (26° del mundo en dobles) serán: Thiago Tirante (103° del mundo), Marco Trungelliti (130°), Federico Agustín Gómez (190°) y Guido Andreozzi (32° en dobles).
Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Román Burruchaga podrían haber representado alternativas para Javier Frana pero tampoco pudieron acomodar sus agendas en este período del calendario por lo que tampoco participarán de la fase inicial de la Copa Davis.