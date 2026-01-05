Copa Davis: el equipo alternativo que tendrá Argentina para enfrentar a Corea del Sur

La fecha para el enfrentamiento entre Argentina y Corea del Sur, el 7 y 8 de febrero próximos, representó una complicación para Javier Frana, capitán de la Selección argentina de tenis, a la hora de diagramar el armado del equipo. En dicho mes, la gira de polvo ladrillo tiene su auge en Sudamérica, esa es la razón por la cual habrá varias ausencias de peso en el quinteto conformado para la fase de clasificación de la Copa Davis. Uno de los certámenes en esta etapa es, nada más ni nada menos, que el Argentina Open.

Copa Davis: los tenistas que representarán a Argentina frente a Corea del Sur

El único tenista que se repetirá respecto de la última convocatoria de Argentina para el Final 8 de Copa Davis es Andrés Molteni. En dicha fase estuvieron presentes, además, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, hoy ausencias de peso en el equipo argentino que disputará el cruce ante Corea del Sur en febrero.