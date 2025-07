Con un título bajo el brazo: la tenista que fue madre, cayó al puesto 489 y hoy es semifinalista de Wimbledon

Wimbledon: la tenista que fue madre, cayó al puesto 489 y hoy es semifinalista

En septiembre de 2023 la suiza Belinda Bencic decidió colgar la raqueta, aunque sea, por algunos meses para destinar todas sus fuerzas y compromiso a cuidar su panza incipiente. Uno de sus sueños se había cumplido: estaba embarazada.

Es así que en abril de 2024 llegó al mundo Bella quien fue la "responsable" de que su madre se tomara un respiro de tantos viajes y partidos de tenis. El parate duró hasta octubre de 2024 y Belinda volvió al ruedo con todo y rápidamente logró el título WTA 500 de Abu Dhabi; finalmente, ocho meses después de nacer, la beba fue presentada en sociedad y con un título bajo el brazo.

Ahora la tenista y madre deberá jugar las semifinales en Wimbledon, con la esperanza de lograr otro de sus sueños, esta vez, en el plano deportivo.

Belinda Bencic La tenista está en semis.

Va por la final de Wimbledom

Con 28 años y ya en el puesto 35 mundial del ranking ATP, Belinda Bencic venció a la más jóven tenista de Wimbledon: la rusa Mirra Andreeva, de 18 años y en el puesto 7 del ránking ATP; a quien le ganó por 7-6 (3) y 7-6 (2).

Luego del partido manifestó: "Estoy muy orgullosa, y no me lo he dicho mucho durante mi carrera, ahora sí. Mi familia y mi equipo, asombrosos, me han ayudado mucho en este camino de regreso. Esto es un bonus para mí, estoy feliz por haber podido jugar otra vez".

El jueves se disputarán las semifinales feneminas donde se enfrentarán Aryna Sabalenka con Amanda Anisimova y, por el otro lado, Iga Swiatek y Belinda Bencic.