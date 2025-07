Carlos Alcaraz luego de clasificar a su tercera semifinal consecutiva en Wimbledon:

En cuartos de final venció a Cameron Norrie en 1 hora y 39 minutos de juego con un rendimiento contundente: 6-2, 6-3 y 6-3. Ahora tendrá dos días por delante para descansar y comenzar a planificar el partido contra Taylor Fritz, número 5 del ranking mundial.

Aunque se han enfrentado en dos oportunidades y los triunfos fueron del español, se tratará de la primera vez que se verán las caras en hierba; allí corre con cierta ventaja el estadounidense ya que viene de ganar los torneos ATP de Stuttgart y Eastbourne.

Luego de la gran victoria por cuartos de final fue consultado sobre cómo hace para relajarse, Carlos Alcaraz alcanzó a decir que pensaba en "descansar un poco" cuando un espectador gritó desde las tribunas "¡Ibiza!. Lejos de enojarse, ya que ha sido criticado por visitar la isla entre torneos, sonrió y respondió: "Han dicho Ibiza, pero no hay tiempo. No hay tiempo".

Es ahí cuando agregó que no podrá visitar la isla en esta oportunidad, no al menos mientras siga en Wimbledon: "A Ibiza no, pero sí voy a jugar a golf. Quiero disfrutar con mi equipo, mi familia. Ha venido mucha gente. Intentaré ir al centro de Londres, aunque no sé si tendré la ocasión".

"Seguro que jugaré a golf para desconectar un poco. Cuando las cosas que hago funcionan, tengo que seguir haciéndolas. Así que un poco de golf", concluyó.

Carlos Alcaraz estuvo con "Spider-Man"

Luego del partido donde se impuso por cuartos de final en Wimbledon, el tenista español recibió la visita de un espectador de lujo: Tom Holland; actor que logró gran popularidad al interpretar a Spider-Man y que se ha ganado el aplauso por la película Lo imposible, El diablo a todas horas y Last Call, entre otras.

Carlos Alcaraz - Tom Holland

En la charla que tuvieron Carlos Alcaraz le manifestó: "He oído que te gusta el golf, que eres muy bueno" y el actor respondió rápidamente: "Sí, sí, podemos jugar cuando quieras. Escríbeme y jugamos". Por su lado, los usuarios de la red social X no perdieron el tiempo y realizaron una rápida comparación entre el tenista y el actor.