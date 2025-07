La inteligencia artificial se equivocó en Wimbledon y comenzó la controversia: "Me han robado el juego"

Mientras el encuentro estaba 4 a 4 la local Sonay Kartal subió a la red para ejecutar un tiro de revés, pero su tiro se fue largo por alrededor de 10 centímetros. El "out" era fácil de sancionar, pero el sistema electrónico de canto de líneas no cobró el tiro como malo.

Es así que el árbitro debió detener el partido unos minutos mientras revisaba la jugada, sin embargo, el sistema se quedó sin conexión y el colegiado decidió repetir el punto por más que el tiro largo fue muy evidente.

El partido finalizó 7-6 y 6-4 a favor de la tenista rusa que una vez finalizado el encuentro no dudó en criticar la situación: "No sé si ha sido dentro o fuera, pero tú no puedes probarlo. Como ella es local pueden decir lo que quieran".

Me han robado el juego. Me lo robaron. Me han robado el juego. Me lo robaron.

Y luego se expresó sobre el juez de silla, Nico Helwerth: "No sé si tiene que ver con que Kartal sea británica. Creo que era difícil para él también, probablemente tenía miedo de tomar una decisión tan importante".

Nico Helwerth El árbitro decidió repetir el punto.

La organización de Wimbledon se expresó sobre lo sucedido

All England Club, quienes se encargan de la organización de Wimbledon, aceptó su responsabilidad en el error y publicó un comunicado: "Nos disculpamos con las jugadoras. Tenemos confianza total en la efectividad de esta tecnología".

El ente organizador continuó: "En este caso, fue un error humano y como consecuencia de ello hemos revisado completamente el proceso y hecho los cambios apropiados".

El reglamento de los Grand Slams expresa que en caso de un fallo de la tecnología, es el juez de silla quien debe tomar la decisión.

La palabra de la tenista británica

Por su lado, la británica Sonay Kartal también dio su punto de vista: “Esa situación es rara. No creo que haya sucedido nunca, si es que ha sucedido. ¿Qué se le va a hacer? El árbitro está haciendo todo lo posible en esa situación. Creo que lo manejó bien. Creo que el sistema simplemente falló un poco y creo que lo más justo fue lo que hizo: repetir el punto".

"Soy bastante baja. Así que donde está la cinta de la red, muchas veces pierdo la visión, así que no puedo ver más allá de la línea de fondo. Pero desde donde estaba, no podía ver. Desde mi punto, sentí que el revés fue limpio. Quizás tenga que ver la repetición. Mi visión estaba un poco cegada. Cuando terminó el punto, no sabía realmente qué era. Pensé que quizás era un let o algo que entró en la pista. No podía ver", concluyó la tenista.