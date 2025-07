Qué falta para que Ángel Di María vuelva a Rosario Central frente Godoy Cruz: "Hay que preguntarle a..."

El debut oficial de Di María con la camiseta de Rosario Central está programado, en principio, para la primera fecha del Torneo Clausura ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito.

El partido será el próximo sábado 12 de julio, a las 16, pero su participación dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de la habilitación del Transfer Matching System (TMS).

La emoción de Di María y su familia tras pisar el campo de juego del Gigante de Arroyito pic.twitter.com/B20prehTJo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2025

Tras un emotivo video en el que se hizo hincapié en la famosa bicicleta en la que su madre lo llevaba a entrenar y su largo recorrido por Europa, el mánager Canalla Federico Lussenhoff afirmó: "De chico hizo un esfuerzo, un sacrificio. Uno se emociona a la par de él, a la par de la familia. Muy contento toda la estructura del club, verlo a Ángel en su regreso, con todo lo que ha recorrido y su intención de volver, para nosotros es muy importante".

Su regreso al fútbol argentino

Aunque ya enfrentó a Boca vistiendo la camiseta del Benfica en el Mundial de Clubes Ángel Di María espera ansioso su regreso al fútbol argentino.

La felicidad de Di María al volverse a poner la camiseta de Rosario Central 11 pic.twitter.com/TpkU1tYY3m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2025

"Depende de dónde me mueva, de dónde el entrenador me pida jugar, hay muchos más golpes, que se corta más el partido, pero depende de mí para poder estar a pleno para ayudar al equipo", dijo Angelito.

"Sé lo que es el fútbol argentino, cómo se juega, cómo es todo. Después dependerá de mí, de lo que vaya haciendo dentro de la cancha. Cada uno tendrá su manera de recibirme, si me putean, me putean, y si me aplauden, me aplauden. Hoy tengo la camiseta de Central y es difícil del otro lado ovacionar a alguien que no tiene la camiseta del equipo, no tengo la de la Selección", admitió.