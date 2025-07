El particular pedido del arquero Memo Ochoa tras ganar la Copa de Oro sin sumar ni un minuto

Memo Ochoa consiguió un récord histórico

El Mundial 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos y nos encontramos a 11 meses de su comienzo es por eso que con la alegría de haber levantado la Copa de Oro con su selección, el arquero mexicano no quiere perderse la cita máxima del fútbol.

Ochoa no tuvo minutos en el torneo que finalizó con la victoria de 2 a 1 frente a Estados Unidos disputada en el NRG Stadium en Houston, Texas; pero aprovechó la ocasión para declarar en los micrófonos de TUDN que tiene como objetivo jugar su sexta Copa del Mundo.

El arquero consiguió un récord que databa de hace 99 años ya que el uruguayo Ángel Romano tenía en su haber seis Copa América, marca igualada por Memo Ochoa. Es por eso que intentará terminar su carrera de una manera histórica: disputando un nuevo mundial.

Memo Ochoa El jugador más veterano (Memo Ochoa 39 años) y el más joven (Gilbertito Mora, 16 años) ganadores de la Copa de Oro.

"Muchos años ya en la Selección, con mucho esfuerzo y trabajo detrás, lo primero que se me viene a la cabeza es la familia que siempre está apoyando, aguantando, viviéndolo de una manera muy distinta, ahora me toca vivirlo en un rol diferente y se sufre más afuera que adentro", comenzó explicando Ochoa.

"Imaginar todo lo que han aguantado en esta trayectoria, estoy agradecido con la vida, con la Selección", explicó con una alegría exuberante.

"Cuando dije de ir por una sexta Copa del Mundo es difícil, sino muchos lo podrían hacer, entonces la intención está ahí, he ido aguantando año tras año jugando, peleando, me siento bien, me mantengo bien y si el entrenador [Javier Aguirre] decide ponerme [en el arco], estar listo para eso", concluyó dejando en claro que hará todo lo posible para ser parte de la delegación que disputará el Mundial 2026.