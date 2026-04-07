Carlos Alcaraz se sinceró tras vencer a Báez en el Masters 1000 de Montecarlo: "Voy a perder el Número 1"

Sinner, que viene de ganar los dos primeros Masters 1000 del año sobre cemento, se mostró en gran forma y arrancó venciendo al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.

La lucha por el número 1 del ranking mundial

Carlos Alcaraz lidera el ranking mundial publicado este lunes con 13.590 puntos, pero defiende los 1000 que obtuvo hace un año por haber sido campeón en Montecarlo.

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Sinner, por su parte, inició la semana con 12.400 puntos y la ventaja de que en 2025 no jugó en el Principado por estar sancionado, es decir que no defiende puntos.

Alcaraz y Sinner podrían cruzarse con dos argentinos

Alcaraz, máximo preclasificado, espera rival para el próximo jueves en octavos de final ante el ganador entre Tomás Etcheverry y el francés Terence Atmane.

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Del otro lado del cuadro, Sinner es el segundo preclasificado, y su rival del jueves saldrá del duelo entre Francisco Cerúndolo, preclasificado 16, y el checo Tomas Machac.