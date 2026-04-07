Carlos Alcaraz se sinceró tras vencer a Báez en el Masters 1000 de Montecarlo: "Voy a perder el Número 1"

Carlos Alcaraz le ganó a Sebastián Báez en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo y sorprendió al mundo del tenis con una declaración pesimista respecto de la disputa con Jannik Sinner por el liderazgo del ranking mundial.
Carlos Alcaraz le ganó a Sebastián Báez en el Masters 1000 de Montecarlo y sorprendió con una declaración pesimista respecto de la disputa con Jannik Sinner por el liderazgo del ranking.
Carlos Alcaraz le ganó a Sebastián Báez en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo y sorprendió al mundo del tenis con una declaración pesimista respecto de la disputa con Jannik Sinner por el liderazgo del ranking mundial.
"Voy a perder el Número 1 del mundo. No sé si será en este torneo o en el próximo, pero defiendo muchos puntos y me será muy difícil defenderlos. Jannik también sumará puntos. El Número 1 no está en mi mente ahora mismo”, dijo el español tras su 14ta victoria consecutiva ante un tenista argentino.
El nacido en Murcia tuvo un buen arranque de la temporada europea de canchas lentas y venció a Báez por 6-1 y 6-3, pero sus declaraciones tienen que ver con que defiende muchos puntos obtenidos el año pasado mientras Sinner suma todo lo que gane por que el año pasado estuvo suspendido en esta parte de la temporada.
Sinner, que viene de ganar los dos primeros Masters 1000 del año sobre cemento, se mostró en gran forma y arrancó venciendo al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0.
Carlos Alcaraz lidera el ranking mundial publicado este lunes con 13.590 puntos, pero defiende los 1000 que obtuvo hace un año por haber sido campeón en Montecarlo.
Sinner, por su parte, inició la semana con 12.400 puntos y la ventaja de que en 2025 no jugó en el Principado por estar sancionado, es decir que no defiende puntos.
Alcaraz, máximo preclasificado, espera rival para el próximo jueves en octavos de final ante el ganador entre Tomás Etcheverry y el francés Terence Atmane.
Del otro lado del cuadro, Sinner es el segundo preclasificado, y su rival del jueves saldrá del duelo entre Francisco Cerúndolo, preclasificado 16, y el checo Tomas Machac.