Venta de entradas para ver a Los Pumas en el Nations Championship: cuánto valen y cómo comprarlas

La UAR puso en venta las entradas para los 3 primeros partidos de Los Pumas en el nuevo Nations Championship en los que jugarán como locales ante Escocia, Gales e Inglaterra, en el mes de julio.
La UAR puso en venta las entradas para los 3 primeros partidos de Los Pumas en el nuevo Nations Championship en los que jugarán como locales ante Escocia, Gales e Inglaterra.
La UAR puso en venta las entradas para los 3 primeros partidos de Los Pumas en el nuevo Nations Championship en los que jugarán como locales ante Escocia, Gales e Inglaterra, en el mes de julio.
A través de Ticketeck, y a partir del mediodía de este martes, están disponibles los tickets para los encuentros que se jugarán en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, el 4, 11 y 18 de julio, respectivamente.
En cuanto a los clubes que deseen viajar, deberán comunicarse con sus respectivas Uniones para gestionar la compra de entradas y coordinar encuentros con los demás clubes.
Los Pumas vs. Escocia, en Córdoba
Los Pumas vs. Gales, en San Juan
Los Pumas vs. Inglaterra, en Santiago del Estero
Como locales
Como visitantes