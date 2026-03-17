Venta de entradas para ver a Los Pumas en el Nations Championship: cuánto valen y cómo comprarlas

Pumas San Juan Los Pumas volverán a San Juan por el Nations Championship. Axel Lloret

A través de Ticketeck, y a partir del mediodía de este martes, están disponibles los tickets para los encuentros que se jugarán en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, el 4, 11 y 18 de julio, respectivamente.

En cuanto a los clubes que deseen viajar, deberán comunicarse con sus respectivas Uniones para gestionar la compra de entradas y coordinar encuentros con los demás clubes.