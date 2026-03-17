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Venta de entradas para ver a Los Pumas en el Nations Championship: cuánto valen y cómo comprarlas

La UAR puso en venta las entradas para los 3 primeros partidos de Los Pumas en el nuevo Nations Championship en los que jugarán como locales ante Escocia, Gales e Inglaterra.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas jugarán 3 partidos de locales en julio.

Los Pumas jugarán 3 partidos de locales en julio.

Axel Lloret

La UAR puso en venta las entradas para los 3 primeros partidos de Los Pumas en el nuevo Nations Championship en los que jugarán como locales ante Escocia, Gales e Inglaterra, en el mes de julio.

Pumas San Juan
Los Pumas volverán a San Juan por el Nations Championship.

Los Pumas volverán a San Juan por el Nations Championship.

A través de Ticketeck, y a partir del mediodía de este martes, están disponibles los tickets para los encuentros que se jugarán en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, el 4, 11 y 18 de julio, respectivamente.

En cuanto a los clubes que deseen viajar, deberán comunicarse con sus respectivas Uniones para gestionar la compra de entradas y coordinar encuentros con los demás clubes.

Los precios de las entradas para ver a Los Pumas en el Nations Championship

  • Preventa 1 – del 17 de marzo al 5 de abril
  • Preventa 2 – del 6 de abril al 26 de abril
  • Venta final – a partir del 27 de abril

Los Pumas vs. Escocia, en Córdoba

  • Categoría 1: $20.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $45.000 (Venta final)
  • Categoría 2: $50.000 (Preventa 1); $65.000 (Preventa 2); $80.000 (Venta final)
  • Categoría 3: $100.000 (Preventa 1); $120.000 (Preventa 2); $150.000 (Venta fina

Los Pumas vs. Gales, en San Juan

  • Categoría 1: $25.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $45.000 (Venta final)
  • Categoría 2: $35.000 (Preventa 1); $45.000 (Preventa 2); $60.000 (Venta final)
  • Categoría 3: $70.000 (Preventa 1); $90.000 (Preventa 2); $120.000 (Venta final)
  • Categoría 4: $150.000 (Preventa 1); $200.000 (Preventa 2); $250.000 (Venta final)
  • Categoría 5: $200.000 (Preventa 1); $250.000 (Preventa 2); $300.000 (Venta final)

Los Pumas vs. Inglaterra, en Santiago del Estero

  • Categoría 1: $25.000 (Preventa 1); $35.000 (Preventa 2); $50.000 (Venta final)
  • Categoría 2: $60.000 (Preventa 1); $70.000 (Preventa 2); $90.000 (Venta final)
  • Categoría 3: $165.000 (Preventa 1); $185.000 (Preventa 2); $200.000 (Venta final)
  • Categoría 4: $200.000 (Preventa 1); $220.000 (Preventa 2); $250.000 (Venta final)
  • Categoría 5: $250.000 (Preventa 1); $300.000 (Preventa 2); $350.000 (Venta final)

El calendario completo de Los Pumas para la temporada 2026

Como locales

  • 4 de julio Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)

Como visitantes

  • 6 de noviembre Los Pumas vs Irlanda (Nations Championship)
  • 14 de noviembre Los Pumas vs Italia (Nations Championship)
  • 21 de noviembre Los Pumas vs Francia (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

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