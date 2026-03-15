Los Tordos goleó a Marista y Mendoza RC lo dio vuelta ante Liceo en el Provincial de rugby

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo en cuyo programa sobresalían los cruces entre Marista y Los Tordos por la Zona A y Mendoza RC con Liceo por la Zona B.
Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la URC con los cruces entre Marista y Los Tordos por la Zona A y Mendoza RC con Liceo por la Zona B.
Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo en cuyo programa sobresalían los cruces entre Marista y Los Tordos por la Zona A y Mendoza RC con Liceo por la Zona B.
En la Carrodilla, y en la semana del 65 aniversario de ambos clubes, los Curas sufrieron las ausencias de varios de sus titulares y los Pájaros lo aprovecharon para golear a su clásico adversario por 51 a 0.
De esta manera Los Tordos lidera las posiciones con 10 puntos junto a Banco Mendoza que se impuso a Rivadavia, en el Este, por 87 a 0. Detrás, a solo un punto, quedó Banco RC tras la no presentación de Belgrano.
En la Zona A manda Peumayén con 10 puntos tras su triunfo ante Tacurú, en San Martín, por 50 a 27 y segundo, a un punto, quedó el Mendoza RC tras levantar una diferencia en contra de 22 a 3 e imponerse en Bermejo a Liceo 32 a 25.
Los Clavos quedaron terceros con 6 unidades y con 5 está Teqüé tras ganarle a San Jorge, en San Rafael, por 47 a 23.
El sábado próximo, 21 de marzo, se juega la tercera fecha con estos partidos: Zona A: Banco Mendoza vs. Marista; Banco RC vs. Rivadavia; Universitario vs. Belgrano. Libre: Los Tordos. Zona B: Liceo vs. San Jorge, Teqüé vs. Peumayén y Mendoza RC vs. Tacurú.