Los Tordos goleó a Marista y Mendoza RC lo dio vuelta ante Liceo en el Provincial de rugby

En la Carrodilla, y en la semana del 65 aniversario de ambos clubes, los Curas sufrieron las ausencias de varios de sus titulares y los Pájaros lo aprovecharon para golear a su clásico adversario por 51 a 0.

los tordos marista 1 Los Tordos y Marista intercambiaron camisetas retro para celebrar sus 65 años. Gentileza Rugby de Cuyo

De esta manera Los Tordos lidera las posiciones con 10 puntos junto a Banco Mendoza que se impuso a Rivadavia, en el Este, por 87 a 0. Detrás, a solo un punto, quedó Banco RC tras la no presentación de Belgrano.