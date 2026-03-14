Los Pumas 7s son semifinalistas en Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Luego, para asegurar la clasificación, el seleccionado nacional remontó un gran partido para vencer a España 27 a 26 con tries de Luciano González, Vera Feld, Matteo Graziano, Batac, Sebastián Dubuc. El propio Vera Feld agregó una conversión.

En el cierre de la jornada fue derrota ante Gran Bretaña por 19 a 14 a pesar de los tries de Dubuc y Graziano convertidos por Vera Feld y Pedro de Haro.

Cuándo juegan Los Pumas 7s la semifinal en Nueva York

La semifinal del Seven de Nueva York para Los Pumas 7s será este domingo a las 13.50 hora argentina y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

La final está programada para las 17.41 hora argentina.