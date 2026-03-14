Los Pumas 7s son semifinalistas en Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s consiguieron dos triunfos y una derrota que les alcanzó para meterse en semifinales del Seven de Nueva York, sexta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.
Los Pumas 7s consiguieron dos triunfos y una derrota que les alcanzó para meterse en semifinales del Seven de Nueva York.
Los Pumas 7s consiguieron dos triunfos y una derrota que les alcanzó para meterse en semifinales del Seven de Nueva York, sexta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora tuvieron un arranque más que positivo en Estados Unidos ya que en el debut se impusieron de manera categórica a Fiji, uno de los mejores equipos de la serie.
Fue 31 a 12 con tries de Marcos Moneta (2), Santino Zangara (2) y Juan Patricio Batac, sumados a 3 conversiones de Santiago Vera Feld.
Luego, para asegurar la clasificación, el seleccionado nacional remontó un gran partido para vencer a España 27 a 26 con tries de Luciano González, Vera Feld, Matteo Graziano, Batac, Sebastián Dubuc. El propio Vera Feld agregó una conversión.
En el cierre de la jornada fue derrota ante Gran Bretaña por 19 a 14 a pesar de los tries de Dubuc y Graziano convertidos por Vera Feld y Pedro de Haro.
La semifinal del Seven de Nueva York para Los Pumas 7s será este domingo a las 13.50 hora argentina y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
La final está programada para las 17.41 hora argentina.