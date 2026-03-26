La Unión Argentina de Rugby tiene un nuevo presidente cordobés: ¿Y Mendoza?

En su despedida como titular de la entidad, Travaglini expresó: "Ha sido un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y agradezco profundamente a las Uniones, los clubes y a la comunidad del rugby por su confianza. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido. Por eso, quiero desearle el mayor de los éxitos a quienes asumen la conducción en esta nueva etapa".

55168987312_2084209821_k Páez Molina junto a los presidentes de las uniones provinciales, entre ellos Federico Coria, de la URC.

Quién es Félix Páez Molina, el nuevo presidente de la UAR

Luego de desempeñarse como vicepresidente primero entre 2022 y 2026, Félix Páez Molina asume como el presidente 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899.

55168946107_307a7c782e_k El nuevo Consejo de la UAR con el ex puma mendocino Miguel Ruiz.

Hombre del Jockey Club de Córdoba donde fue jugador de Primera y del seleccionado cordobés, el dirigente tiene mucha experiencia como entrenador y una sólida trayectoria dirigencial en su club y en la Unión Cordobesa de Rugby, donde fue presidente entre 2018 y 2022.

Páez Molina expresó: "Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo. Como siempre digo, no entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado".

"La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas" (Félix Páez Molina). "La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas" (Félix Páez Molina).

El nuevo Consejo Directivo de la UAR

Presidente: Félix Páez Molina (Unión Cordobesa)

Vicepresidente primero: Fernando Rizzi (Buenos Aires)

Vicepresidente segundo: Jaime Barba (Unión Entrerriana)

Secretario: Rodrigo Roncero (Buenos Aires)

Tesorero: Matías Gorosito (Rosario)

Vocales titulares: Gustavo Cohen (Buenos Aires); Juan Emilio Torres (Tucumán); Diego Pasman (Buenos Aires); Lucas Verdeguer (Unión Sanjuanina); Martín Azpiroz (Unión del Sur), Jorge Luis García Borges (Nordeste) y Daniel Albarracin (Austral).

Vocales suplentes: Julio Larocca (Buenos Aires), José Fauez (Unión Cordobesa), Ramiro Dobal (Buenos Aires), Ignacio Rojo (Salta), Adrián Febrero (Chubut) y Enrique Rodríguez Llames (Mar del Plata)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Edgardo García (Buenos Aires), José García Naser (Unión Jujeña), Horacio Mansilla (Nordeste)

Suplentes: Federico Curutchet (Buenos Aires), Miguel Ruiz (Cuyo) y Jorge Bruzzone (Unión Santafesina)

Los últimos presidentes de la UAR