La Unión Argentina de Rugby tiene un nuevo presidente cordobés: ¿Y Mendoza?

En la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria, la Unión Argentina de Rugby (UAR) renovó sus autoridades para el próximo ciclo de cuatro años y se proclamó la lista de unidad encabezada por el cordobés Félix Páez Molina para suceder en la presidencia a Gabriel Travaglini.
Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. El ex Puma Rodrigo Roncero ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito.
Ellos conformarán la denominada "mesa chica" del ente rector del rugby nacional en el que la Unión de Rugby de Cuyo estará representado por otro ex Puma, Miguel Ruiz, quien ocupará el lugar de Andrés Ramos, pero ingresará como revisor de cuentas suplente. Una clara decisión política que en el arranque de la nueva gestión deja fuera a Mendoza de las decisiones importantes.
En su despedida como titular de la entidad, Travaglini expresó: "Ha sido un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y agradezco profundamente a las Uniones, los clubes y a la comunidad del rugby por su confianza. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido. Por eso, quiero desearle el mayor de los éxitos a quienes asumen la conducción en esta nueva etapa".
Quién es Félix Páez Molina, el nuevo presidente de la UAR
Luego de desempeñarse como vicepresidente primero entre 2022 y 2026, Félix Páez Molina asume como el presidente 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899.
Hombre del Jockey Club de Córdoba donde fue jugador de Primera y del seleccionado cordobés, el dirigente tiene mucha experiencia como entrenador y una sólida trayectoria dirigencial en su club y en la Unión Cordobesa de Rugby, donde fue presidente entre 2018 y 2022.
Páez Molina expresó: "Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo. Como siempre digo, no entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado".
"La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas" (Félix Páez Molina). "La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas" (Félix Páez Molina).
El nuevo Consejo Directivo de la UAR
Presidente: Félix Páez Molina (Unión Cordobesa)
Vicepresidente primero: Fernando Rizzi (Buenos Aires)
Vocales titulares: Gustavo Cohen (Buenos Aires); Juan Emilio Torres (Tucumán); Diego Pasman (Buenos Aires); Lucas Verdeguer (Unión Sanjuanina); Martín Azpiroz (Unión del Sur), Jorge Luis García Borges (Nordeste) y Daniel Albarracin (Austral).
Vocales suplentes: Julio Larocca (Buenos Aires), José Fauez (Unión Cordobesa), Ramiro Dobal (Buenos Aires), Ignacio Rojo (Salta), Adrián Febrero (Chubut) y Enrique Rodríguez Llames (Mar del Plata)
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Edgardo García (Buenos Aires), José García Naser (Unión Jujeña), Horacio Mansilla (Nordeste)
Suplentes: Federico Curutchet (Buenos Aires), Miguel Ruiz (Cuyo) y Jorge Bruzzone (Unión Santafesina)