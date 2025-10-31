Argentina XV, con tres mendocinos, se mide con Munster de Irlanda: día, hora y TV del amistoso internacional

Aitor Bildosola (Los Tordos) y Julián Hernández (Marista) serán titulares y Juan Manuel Vivas (Los Tordos) estará en el banco de suplentes cuando este sábado, en Limerick, desde las 14 hora argentina se inicie el encuentro que será televisado por la plataforma de streaming del club anfitrión.

Medirse con Munster, un equipo histórico del rugby irlandés y europeo, en un estadio tradicional como Thomond Park, será una excelente oportunidad para un equipo argentino integrado por jugadores que actúan en las franquicias del Súper Rugby Américas y en sus clubes.