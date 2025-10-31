Argentina XV, con tres mendocinos, se mide con Munster de Irlanda: día, hora y TV del amistoso internacional

Argentina XV, con tres mendocinos entre los 23 convocados, tendrá un importante desafío cuando enfrente a Munster de Irlanda en el primero de los dos partidos de su gira por Europa.
Aitor Bildosola (Los Tordos) y Julián Hernández (Marista) serán titulares y Juan Manuel Vivas (Los Tordos) estará en el banco de suplentes cuando este sábado, en Limerick, desde las 14 hora argentina se inicie el encuentro que será televisado por la plataforma de streaming del club anfitrión.
Medirse con Munster, un equipo histórico del rugby irlandés y europeo, en un estadio tradicional como Thomond Park, será una excelente oportunidad para un equipo argentino integrado por jugadores que actúan en las franquicias del Súper Rugby Américas y en sus clubes.
Álvaro Galindo, head coach de Argentina XV, expresó: “El equipo tiene muchas ganas de tener un gran cierre de año. Acá hay chicos que estuvieron a lo largo del 2025 en franquicias, en Los Pumas, en Los Pumas 7s, Los Pumitas y en diferentes equipos. Todos tenemos un mismo objetivo que es hacer un gran partido en el estadio de Munster, un equipo con mucha historia”.
El árbitro del encuentro será el australiano Angus Gardner y la gira de Argentina XV se completará el próximo viernes 7 de noviembre a las 16:45 (hora argentina) ante Bristol Bears de Inglaterra.
Suplentes
