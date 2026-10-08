Se presentó el XIX Torneo Abierto de Judo Andes Talleres - Copa Diario UNO

Néstor Tejerina y la 19ª edición del Torneo Abierto de Judo Andes Talleres

El profesor de judo, y además coordinador de la disciplina en Andes Talleres, se refirió al evento que se realizará el próximo sábado en el Polideportivo Municipal Nicolino Locche: "La idea siempre de cada año es realizar un torneo clausura en el club, donde siempre invitamos gente de afuera. Viene mucha gente de las provincias vecinas, viene gente de Chile. Confirmado que vienen competidores de San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca...".

"Las inscripciones se cierran este jueves, donde vamos a saber bien qué cantidad de clubes y qué cantidad de participantes tenemos. En las ediciones anteriores siempre hemos estado rondando entre los 200 y 250 competidores", sumó Tejerina.

Con respecto al cronograma para el torneo, explicó: "Es el sábado 10 de octubre a partir de las 9 en el Polideportivo Nicolino Locche. Arrancamos con las categorías de los más chiquititos. Al mediodía, a las 13, hacemos el acto inaugural. El desfile de todas las delegaciones, la presentación del cuerpo de árbitros, los profes y los clubes. En el acto inaugural va a estar La Banda de Música del Servicio Penitenciario de Mendoza 'San Miguel Arcángel'".

Los más pequeños, entrenando en Andes Talleres. Nicolás Ríos / Diario UNO

"Luego de eso empezamos con la categoría de los mayores. En nuestro torneo el fuerte siempre ha sido la competencia por equipos, donde son 6 pesos. Cada club presenta su equipo y ahí disputamos la edición de una copa que es la Copa Juan Estebenez. El medallero final define al ganador de la Copa Diario UNO, que será para el club que lleve más podios".

Al momento de agradecer a aquellos que hacen posible la realización del evento, Tejerina manifestó: "Agradecer a los profes, alumnos, padres, a la subcomisión, al club, a la Municipalidad de Guaymallén y a la banda de la Policía también. La verdad que últimamente está costando mucho hacer un torneo y si no fuera gracias al apoyo de todos ellos, yo creo que no lo podríamos hacer".

Los competidores se preparan para la competencia del sábado. Nicolás Ríos / Diario UNO

Por último, invitó al público a formar parte de la competencia: "La entrada es totalmente gratuita, no tiene costo. Invitamos a toda la familia del judo mendocino y a la familia que le interese que se quiera acercar. Son todos bienvenidos".

Clínica de arbitraje en Andes Talleres

Antes de despedirse, Tejerina se refirió a la clínica de arbitraje que se desarrollará este viernes, desde las 20, en las instalaciones de Andes Talleres: "Vienen unos maestros de Córdoba que van a dictar una clínica de arbitraje. Se va a dictar acá en el Club Andes Talleres a las 20 horas. Ahí están invitados todos los árbitros de Mendoza, profesores, técnicos y todos los de mayor graduación para recibir todas las últimas actualizaciones sobre lo que es el arbitraje".