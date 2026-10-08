Mundial de hockey sobre patines: Las Águilas y la Selección argentina Sub 19 pasaron a las semifinales

La formación inicial de Las Águilas fue: Jara; Valentina y Julieta Fernández, Luchi Agudo y Adriana Soto.

El equipo nacional, que busca su séptima Copa del Mundo, goleó a Suiza por 5 a 1 en su debut en este torneo ecuménico, luego venció por 6 a 0 a Francia y perdió con España 7 a 1. Por ello la Albiceleste debía vencer a las chilenas para acceder a las semis y lo hizo.

La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines, a semifinales

Los Sub 19 que dirige el técnico mendocino Esteban Ábalos y donde actúan sus comprovincianos Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano, superó este jueves ajustadamente a Francia por 5 a 4 y se medirá en semis con España, que eliminó a India tras vencerlo por un abultado marcador de 16 a 1.

Las conquistas del elenco nacional fueron de Bautista Romero (2), Valentin Funes, Alejo Espinoza, Joaquín Morales. Para Francia anotaron Joris Echappe (2) y Alex Louchart (2).

Los titulares del Sub 19 fueron Martino Mercado, Funes, Espinoza, Sottano y Nicolás Alonzo.

Cuándo juegan Las Águilas y los Sub 19 las semifinales del Mundial de hockey sobre patines

El combinado senior de damas argentino jugará con Italia este viernes desde las 17.30 (hora Argentina). La otra semi la disputarán España y Portugal.

Mientras que los Sub 19 albicelestes -que quedaron terceros en el Grupo A detrás de España y los Azzurros- se enfrentarán con los españoles por una de las semifinales también a las 17.30. El otro enfrentamiento de esa instancia lo protagonizarán otras dos potencias, los españoles y los pòrtugueses.