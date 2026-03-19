Golf: se disputa en Mendoza el primer Torneo Nacional Senior Mixto

Mientras que, el sábado la competencia continuará en el mismo horario, en tanto que la premiación para los ganadores de cada categoría se llevará a cabo desde las 21 en el Club Mendoza de Regatas.

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Se espera una importante convocatoria en esta inauguración del circuito nacional de la AFSMGA, que tiene como objetivo fomentar la participación de jugadores amateurs de la región. El certamen contará con cinco fechas y permitirá conformar un ranking con proyección a futuras competencias a nivel sudamericano.

La entidad está presidida por el cordobés Walter Kun y tiene como vicepresidente al mendocino Walter Agüero. La iniciativa busca nuclear a jugadores de ambos sexos en un circuito nacional que comenzará en Mendoza y continuará en Paraná, La Rioja y Santa Fe, para cerrar la temporada en Córdoba.

Sin dudas, se trata de un primer paso impulsado por un grupo de jugadores que apuesta a darle continuidad a la actividad, consolidando un tour que fortalezca la competencia en el plano nacional.