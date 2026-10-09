El Torneo Abierto de Judo Andes Talleres se disputará este sábado: la palabra de los protagonistas

El judo de Andes Talleres palpita la 19ª edición del Torneo

Luis Collado, profesor de judo de Andes Talleres, explicó la importancia del torneo: "Es el torneo más importante de la región, entonces siempre estamos ansiosos porque venga. Se hace una vez al año, estamos siempre pendientes del torneo y de ser buenos anfitriones. Muchas veces llegamos cansados, pero felices. Estamos trabajando más que nada para los demás y para dar un buen espectáculo".

"Es una buena preparación para el Nacional porque vienen competidores buenos, de provincias fuertes. Han sabido venir luchadores olímpicos que han estado en Mundiales, entonces es una buena vara para medirse y prepararse antes del Nacional que es el torneo más importante", sumó.

Sobre la importancia de los torneos, explicó: "Los Nacionales lo que te permiten es clasificar para estar en la Selección. Una vez que estás en la Selección, tenés que competir en torneos puntuables a nivel mundial . Entre los 22 mejores puntuados a nivel mundial, son los que van a los Juegos Olímpicos. Hablamos del torneo que te puntúa para estar en la Selección. Están los directores técnicos mirando como actuás".

A su izquierda está sentado Yamil Visciglia. El judoka de 16 años es una de las estrellas del club: "Acá tenemos una de las joyitas del club, que ya lleva años en la Selección. Ha estado hasta hace poco compitiendo en Perú y es una de las estrellas que tenemos en el judo mendocino. Tiene una gran proyección".

A la hora de contar su experiencia, el joven contó: "La última experiencia que tuve compitiendo afuera fue en Perú. Estuve dos semanas en Lima. Competí en el Panamericano en Cadetes y Júnior. Logré el bronce en Júnior, siendo una categoría más grande que la mía. También competí en el Sudamericano que se organizó en Lima".

Yamil Visciglia se prepara para el Torneo de este sábado. Nicolás Ríos / Diario UNO

"Estoy con muchas ganas de competir. Estos torneos que se organizan dentro del país, los provinciales, nos sirven a todos porque son pruebas para enfocarse en lo que será el Nacional. Que sea en Mendoza y estar cerca de mi familia es un apoyo muy grande", completó.

Con respecto a sus sueños, la promesa de Andes Talleres no dudó: "El sueño de todos los judocas es poder llegar a los Juegos Olímpicos. Todavía soy chico, estoy arrancando. Me esfuerzo todos los días para poder ir metiéndome de a poco entre los mejores".

"La relación entre los profesores y los judocas es muy importante. No es solo que te de una clase y te enseñe algo. Va también en el apoyo que se dan entre los dos día a día. Eso para mí sirve mucho", explicó.

El profesor Luis Collado, en las instalaciones de Andes Talleres. Nicolás Ríos / Diario UNO

Antes de despedirse, Collado invitó a aquellos que quieran presenciar el evento de este sábado: "Al ambiente de judo, personas de otras artes marciales que quieran descubrir y que quieran ir a preguntar, creo que es el mejor momento para ver buenas luchas. Y si te pica la intriga y la idea de empezar judo, es un buen momento para ir. La entrada es gratuita".