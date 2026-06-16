Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda que es viral, jugará la Copa Sudamericana

futbol-mundial 2026-scarso-tim payne-nueva zelanda (1) Tim Payne vive el momento de mayor popularidad en su carrera.

Las pistas de Olimpia en redes y el deseo de Tim Payne de jugar en Sudamérica

Aunque todavía resta que se realice la confirmación oficial por parte de la directiva, el club paraguayo ya comenzó a jugar con la expectativa de sus aficionados. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el Decano publicó un sugestivo posteo que incluyó el emoji de un bíceps junto a la bandera de Nueva Zelanda, lo que fue interpretado de inmediato por los hinchas como el anuncio encubierto de la contratación.

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A la par de este indicio institucional, prestigiosos medios de comunicación de alcance internacional, entre los que destaca la cadena SkySports, ya dan por sentada y completamente cerrada la incorporación del defensor al gigante guaraní. El traspaso se materializará de forma definitiva inmediatamente después de que el futbolista finalice las obligaciones internacionales con su país en la máxima cita del fútbol.

Embed New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

La posibilidad de desembarcar en el continente americano ya había sido evaluada positivamente por el propio jugador tras el empate 2 a 2 que la escuadra oceánica cosechó frente a Irán. En aquella oportunidad, Payne aseguró de forma abierta que si le llegaba una oferta del fútbol argentino o sudamericano sería algo a considerar, aclarando al mismo tiempo que hoy se encuentra plenamente enfocado en representar a su nación con el sueño de superar la fase de grupos del Mundial y seguir adelante.

Tim Payne Tim Payne ya tuvo su debut mundialista.

Tim Payne: el origen del fenómeno viral de la mano de un influencer argentino

Toda la inmensa ola de popularidad que rodea al defensor nació a raíz de una particular iniciativa digital ideada por el influencer argentino Valen Scarsini. El creador de contenido se propuso la tarea de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva para hallar al futbolista "menos famoso" de entre todos aquellos convocados para disputar el Mundial 2026 con el único propósito de volverlo completamente viral.

Al momento de comenzar la campaña, Tim Payne apenas superaba la modesta cifra de 4.700 seguidores en su cuenta personal de Instagram. Ante este panorama, "elscarso", quien cuenta con una audiencia superior al millón de usuarios en sus redes sociales, realizó un masivo llamado a su comunidad para que ingresaran al perfil del deportista oceánico y le brindaran su apoyo.

Tim Payne Tim Payne jugó 78 minutos frente a Irán.

La respuesta del público fue tan inmediata que, en un lapso de apenas 48 horas, el futbolista pasó de ser casi un desconocido a contabilizar 1.6 millones de seguidores, reaccionando al fenómeno con la grabación de un video hablando en idioma español para agradecer el cariño recibido.

En la actualidad, el lateral derecho ya ostenta la impactante cifra de 5.8 millones de seguidores en Instagram, un número récord que supera incluso a la cantidad total de habitantes de su propio país, estimada en 5.3 millones.