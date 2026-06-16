Se pudrió todo entre los hinchas de la Selección argentina y los argelinos en Times Square: impactantes videos

Embed Franchement, qui est surpris ?



Quelle honte .... mais quelle honte pic.twitter.com/B4rJbzCy98 — TARIK_TALK (@Tarik_Talk) June 16, 2026

La noticia está en todos lados: el medio francés Le Parisien destacó que "los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas".

Embed Argentina and Algeria haven't even kicked a ball yet, and their fans are already going at it in the streets of the USA.



World Cup fever is hitting different levels.



One Argentine fan got caught with a clean shot to the mouth, and now the matchday drama has started long… pic.twitter.com/qeAaqUoNeq — 2026 World Cup (@2026_World_Cup_) June 16, 2026

En medio del caos hubo público neutral que intentó poner paños fríos a una situación que, claramente, se fue de las manos.

kansas banderazo 2 El banderazo de la Selección argentina en Kansas City.

La Selección argentina recibió un banderazo en Kansas City

Diferente fue la situación en Kansas City donde se organizó y se llevó adelante un banderazo multitudinario en la previa del partido entre Argentina y Argelia. Según informó Amadeo Inzirillo, enviado especial de Grupo América al Mundial, los fanáticos llegaron desde diferentes puntos del país y participaron en una convocatoria que se extendió durante varias horas.

Embed - Banderazo argentino en Kansas City

La Selección argentina se enfrentará a la de Argelia a partir de las 22 en el Arrowhead Stadium (de Kansas City), con capacidad para 69045 espectadores; tendrá el arbitraje del polaco Szymon Marciniak (quien dirigió la final de Qatar 2022 y se podrá ver por: