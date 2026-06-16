Se pudrió todo entre los hinchas de la Selección argentina y los argelinos en Times Square: impactantes videos

La fiesta del fútbol se vio opacada cuando en Times Square, en el corazón de Manhattan, Nueva York, se enfrentaron hinchas de la Selección argentina y de la de Argelia en la previa del trascendental encuentro que los medirá a partir de las 22.
En la previa del partido entre la Selección argentina y la de Argelia en el debut de ambos en el Mundial los hinchas se enfrentaron a piñas y patadas
La fiesta del fútbol se vio opacada cuando en Times Square, en el corazón de Manhattan, Nueva York, se enfrentaron hinchas de la Selección argentina y de la de Argelia en la previa del trascendental encuentro que los medirá a partir de las 22.
Se trató de dos concentraciones en las que los hinchas se reunieron para apoyar a sus respectivas selecciones antes del debut en el Mundial 2026, pero con el correr de los minutos y en medio de los cánticos, la tensión escaló hasta derivar en imágenes que hoy dan la vuelta al mundo.
Por el momento no se dio a conocer si hubo una situación en particular que desató la hecatombe, la debacle total y una seguidilla de hechos bochornosos que tienen como protagonistas tanto a hinchas argentinos como argelinos.
La noticia está en todos lados: el medio francés Le Parisien destacó que "los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas".
En medio del caos hubo público neutral que intentó poner paños fríos a una situación que, claramente, se fue de las manos.
Diferente fue la situación en Kansas City donde se organizó y se llevó adelante un banderazo multitudinario en la previa del partido entre Argentina y Argelia. Según informó Amadeo Inzirillo, enviado especial de Grupo América al Mundial, los fanáticos llegaron desde diferentes puntos del país y participaron en una convocatoria que se extendió durante varias horas.
La Selección argentina se enfrentará a la de Argelia a partir de las 22 en el Arrowhead Stadium (de Kansas City), con capacidad para 69045 espectadores; tendrá el arbitraje del polaco Szymon Marciniak (quien dirigió la final de Qatar 2022 y se podrá ver por: