Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Violencia en el Mundial

Se pudrió todo entre los hinchas de la Selección argentina y los argelinos en Times Square: impactantes videos

En la previa del partido entre la Selección argentina y la de Argelia en el debut de ambos en el Mundial los hinchas se enfrentaron a piñas y patadas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El enfrentamiento entre los hinchas de la Selección argentina y la de Argelia.

El enfrentamiento entre los hinchas de la Selección argentina y la de Argelia.

La fiesta del fútbol se vio opacada cuando en Times Square, en el corazón de Manhattan, Nueva York, se enfrentaron hinchas de la Selección argentina y de la de Argelia en la previa del trascendental encuentro que los medirá a partir de las 22.

Se trató de dos concentraciones en las que los hinchas se reunieron para apoyar a sus respectivas selecciones antes del debut en el Mundial 2026, pero con el correr de los minutos y en medio de los cánticos, la tensión escaló hasta derivar en imágenes que hoy dan la vuelta al mundo.

Enfrentamientos Argentina - Argelia
Nueva York fue el escenario de los enfrentamientos entre los hinchas de la Selecci&oacute;n argentina y los de Argelia.

Nueva York fue el escenario de los enfrentamientos entre los hinchas de la Selección argentina y los de Argelia.

Se pudrió todo entre los hinchas de la Selección argentina y los argelinos en Times Square

Por el momento no se dio a conocer si hubo una situación en particular que desató la hecatombe, la debacle total y una seguidilla de hechos bochornosos que tienen como protagonistas tanto a hinchas argentinos como argelinos.

Embed

La noticia está en todos lados: el medio francés Le Parisien destacó que "los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas".

Embed

En medio del caos hubo público neutral que intentó poner paños fríos a una situación que, claramente, se fue de las manos.

kansas banderazo 2
El banderazo de la Selecci&oacute;n argentina en Kansas City.

El banderazo de la Selección argentina en Kansas City.

La Selección argentina recibió un banderazo en Kansas City

Diferente fue la situación en Kansas City donde se organizó y se llevó adelante un banderazo multitudinario en la previa del partido entre Argentina y Argelia. Según informó Amadeo Inzirillo, enviado especial de Grupo América al Mundial, los fanáticos llegaron desde diferentes puntos del país y participaron en una convocatoria que se extendió durante varias horas.

Embed - Banderazo argentino en Kansas City

La Selección argentina se enfrentará a la de Argelia a partir de las 22 en el Arrowhead Stadium (de Kansas City), con capacidad para 69045 espectadores; tendrá el arbitraje del polaco Szymon Marciniak (quien dirigió la final de Qatar 2022 y se podrá ver por:

  • Canal 7.
  • TV Publica.
  • TyC Sports.
  • Telefe.
  • TyC Sports Play.
  • Paramount+.
  • Disney+ Premium.
  • DSports.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas