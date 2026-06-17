Resumen y goles del gran debut de la Selección argentina en el Mundial ante Argelia

A los 36 minutos Messi metió un tiro libre desde lejos que se fue por arriba del travesaño. De todas formas el árbitro anuló la jugada por una falta en ataque.

A los 39' Chaibi, el 10 de los argelinos, remató desde la derecha y el Dibu Martínez la mandó al córner. Era un aviso para el conjunto nacional.

A pesar que el elenco albiceleste tuvo mayor tiempo la pelota en el primer tiempo, en la última parte de ese periodo el rival se apoderó de la pelota.

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Hadj Moussa a los 47' armaba un jugadón por la derecha y metía un buscapie, pero Dibu Martínez atrapaba la pelota.

El primer tiempo se iba con un cabezazo de Mac Allister.

A los 5 minutos del complemento Messi remataba alto ante un pase de De Paul.

Pero a los 15' Messi marcó su segundo tanto ante los argelinos al aprovechar un rebote de Luca Zidane (tapó un remate de Mac Allister.

Y a los 30' el delantero del Inter Miami cerraba la cuenta personal con otro gran gol. Luego fue reemplazado por Nico Paz y se llevó todos los aplausos.

La Albiceleste debutó con una gran goleada.