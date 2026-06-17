Resumen y goles del gran debut de la Selección argentina en el Mundial ante Argelia

La Selección argentina, de la mano de Lionel Messi (tiene 38 años), comenzó su defensa del título que ganó en Qatar 2022, y goleó por 3 a 0 a Argelia este martes, en Kansas, por el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La Selección argentina, de la mano de Lionel Messi, goleó a Argelia este martes, en su debut en el Grupo J del Mundial 2026
La Selección argentina, de la mano de Lionel Messi (tiene 38 años), comenzó su defensa del título que ganó en Qatar 2022, y goleó por 3 a 0 a Argelia este martes, en Kansas, por el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El astro Lionel Messi marcó un triplete. Anotó el primero a los 16 minutos del primer tiempo, pero aumentó la cuenta personal a los 15' del complemento y para ponerle el moño a su obra de arte, hizo el tercero a los 30'.
A los 16 minutos del primer tiempo Lionel Messi marcó un golazo desde lejos con un tremendo zurdazo.
A los 36 minutos Messi metió un tiro libre desde lejos que se fue por arriba del travesaño. De todas formas el árbitro anuló la jugada por una falta en ataque.
A los 39' Chaibi, el 10 de los argelinos, remató desde la derecha y el Dibu Martínez la mandó al córner. Era un aviso para el conjunto nacional.
A pesar que el elenco albiceleste tuvo mayor tiempo la pelota en el primer tiempo, en la última parte de ese periodo el rival se apoderó de la pelota.
Hadj Moussa a los 47' armaba un jugadón por la derecha y metía un buscapie, pero Dibu Martínez atrapaba la pelota.
El primer tiempo se iba con un cabezazo de Mac Allister.
A los 5 minutos del complemento Messi remataba alto ante un pase de De Paul.
Pero a los 15' Messi marcó su segundo tanto ante los argelinos al aprovechar un rebote de Luca Zidane (tapó un remate de Mac Allister.
Y a los 30' el delantero del Inter Miami cerraba la cuenta personal con otro gran gol. Luego fue reemplazado por Nico Paz y se llevó todos los aplausos.
La Albiceleste debutó con una gran goleada.