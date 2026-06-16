Perdió contra la Selección argentina en Qatar y eligió su máximo favorito para la Copa del Mundo 2026

Ponderando a su Selección pero quitándole presión, Deschamps explicó: "Francia tiene el potencial si se ven los últimos dos Mundiales. Aunque ya hay una generación que paró de jugar, hay mucha frescura y jugadores de alto nivel, pero para los cuales es la primera vez que van a jugar el Mundial. Entonces no voy a ver a Francia como un equipo superior a los demás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2066546553448177962&partner=&hide_thread=false Didier Deschamps, seleccionador de Francia, pasa la presión a España



"Creo que es el favorito absoluto"



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En esa misma línea, el DT de Francia dejó a su favorito a ganar el Mundial: "Creo que el favorito absoluto es España, no tengo ninguna duda".

Sobre Kylian Mbappé

En otro pasaje de la conferencia, Didier Deschamps se refirió a Kylian Mbappé ante la consulta por su ausencia en la conferencia de prensa previa al debut (había pactado declarar). En su reemplazo asistió N'Golo Kanté. "No escucho todas las entrevistas que da Kylian. Él sabe que es un jugador de clase mundial y tiene que saber cómo manejar todo lo que hace en su vida. Pero esa no es la razón por la que no está hoy aquí con nosotros. No es que no quiera proteger a N'Golo, pero se levanta muy temprano, así que aceptó venir conmigo (risas)", bromeó el DT.