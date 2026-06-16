Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Mundial

Perdió contra la Selección argentina en Qatar y eligió su máximo favorito para la Copa del Mundo 2026

Una figura del Mundial de Qatar 2022 dejó su candidato para ganar la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Una figura que perdió con la Selección argentina en Qatar 2022 dejó su candidato para ganar la Copa del Mundo 2026. 

Una figura que perdió con la Selección argentina en Qatar 2022 dejó su candidato para ganar la Copa del Mundo 2026. 

La Selección argentina debuta este martes frente a Argelia en la Copa del Mundo 2026. Varios combinados nacionales ya arrancaron su camino en la cita ecuménica y hoy será el turno del campeón defensor del título más importante del fútbol a nivel global.

Con algunas sorpresas y con ciertas revelaciones, la Copa del Mundo mostró vestigios interesantes en el transcurso de la primera fecha del certamen. Para algunas personalidades del ambiente, los candidatos a ganar el trofeo están muy claros desde el inicio -pese a las sorpresas-, Para Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, el candidatos a ganar el Mundial está en Europa.

deschamps

Quién es el candidato para el entrenador que perdió ante la Selección argentina en Qatar 2022

La Selección de Francia comenzará su sueño mundialista este martes cuando enfrente a Senegal, a partir de las 16, en New Jersey. Para Didier Deschamps, entrenador de Les Bleus, el candidato a ganar la Copa del Mundo 2026 es España.

Ponderando a su Selección pero quitándole presión, Deschamps explicó: "Francia tiene el potencial si se ven los últimos dos Mundiales. Aunque ya hay una generación que paró de jugar, hay mucha frescura y jugadores de alto nivel, pero para los cuales es la primera vez que van a jugar el Mundial. Entonces no voy a ver a Francia como un equipo superior a los demás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2066546553448177962&partner=&hide_thread=false

En esa misma línea, el DT de Francia dejó a su favorito a ganar el Mundial: "Creo que el favorito absoluto es España, no tengo ninguna duda".

Sobre Kylian Mbappé

En otro pasaje de la conferencia, Didier Deschamps se refirió a Kylian Mbappé ante la consulta por su ausencia en la conferencia de prensa previa al debut (había pactado declarar). En su reemplazo asistió N'Golo Kanté. "No escucho todas las entrevistas que da Kylian. Él sabe que es un jugador de clase mundial y tiene que saber cómo manejar todo lo que hace en su vida. Pero esa no es la razón por la que no está hoy aquí con nosotros. No es que no quiera proteger a N'Golo, pero se levanta muy temprano, así que aceptó venir conmigo (risas)", bromeó el DT.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas