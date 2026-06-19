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Pablo Aimar reveló los secretos del inicio de la era Scaloni en la Selección argentina

Pablo Aimar brindó una entrevista con el canal oficial de la FIFA donde reveló detalles de la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Pablo Aimar es una de las piezas fundamentales en el cuerpo técnico de la Selección argentina que comanda Lionel Scaloni. Ayudante de campo en la Albiceleste e ídolo de Lionel Messi en su juventud, el Payasito es uno de los protagonistas y artífices de la era más gloriosa del combinado nacional.

En la antesala del partido ante Austria, Aimar se animó a hablar del inicio de un ciclo que comenzó en 2018 con la salida de Jorge Sampaoli tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018.

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Scaloni y Aimar llevan juntos 8 años al frente de la Selección argentina.

Scaloni y Aimar llevan juntos 8 años al frente de la Selección argentina.

Aimar y los inicios de la era Scaloni en la Selección argentina

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, Pablo Aimar rememoró aquella época en que un novato Scaloni tomó la conducción de la Selección argentina junto a un grupo de experimentados profesionales que se dispusieron a sacar a flote el barco a la deriva que quedó tras Rusia 2018.

El cuerpo técnico liderado por Scaloni, conformado por Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel fue el que se puso al frente -primero de manera interina- de una Selección muy golpeada, que venía de perder cuatro finales seguidas en distintos certámenes de jerarquía. La clave de la conducción técnica fue la buena relación entre ellos, según reveló el Payasito. "Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos, no solo nosotros cuatro; nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien. En el caso que en algún momento cada uno haga su camino, todos vamos a querer que al otro le vaya bien y es lo que nos pasa hoy. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo, el camino lo transitamos con amigos".

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Scaloni, Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, los líderes del cuerpo técnico de la Selección argentina.

Scaloni, Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, los líderes del cuerpo técnico de la Selección argentina.

Sobre la principal fortaleza del cuerpo técnico desde aquel inicio de proceso hace ya 8 años atrás, Pablo Aimar aseguró: "Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad. Es muy difícil hacerlo".

El partido ante Austria

Por otra parte, Pablo Aimar analizó el compromiso que afrontará la Selección argentina el próximo lunes cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

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"Austria es un equipo durísimo, como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Tiene una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos pero va a ser igual de duro", reflexionó. Asismismo, ponderó la victoria ante el elenco africano en la primera fecha y contó las sensaciones que quedaron en la concentración de la Selección argentina tras el triunfo: "Tenemos la alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad (aunque nunca es 100 por ciento)".

Por último, sobre el nivel de Lionel Messi completó: "Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo".

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