Noruega, con dos goles de Haaland, le ganó a Irak y tuvo el mejor debut en el Mundial 2026

En los primeros minutos Erling Haaland trataba de deseguilibrar en la ofensiva, pero no podía plasmarlo en la red.

Sin embargo, Irak no se achicaba, Ali Al-Hamadi fabricaba una buena jugada y remataba alto. Avisaba el conjunto orientado por Graham Arnold.

Un cabezazo de Haaland se fue por arriba del travesaño a los 19 minutos. Se fastidiaba el Androide (así lo apodan).

Un cabezazo de Sorloth era controlado por Jalal Hassan Hachim.

Hasta que a los 28' Noruega hizo un jugadón de contra, David Wolfe asistió a Haaland y éste la empujó a la red.

Aymen Hussein empataba para Irak con un certero cabezazo, pero Haaland anotaba el segundo de su cuenta personal. Peleaba la pelota con el arquero, que intentaba rechazar, cometía un blooper, ya que la pelota rebotaba en el atacante del Manchester City y se metía en el arco.

Noruega goleó en el debut.

Mundial 2026: lo que viene para Noruega e Irak

Tras el partido ante los iraquíes, los noruegos jugarán con Senegal el lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium, de New Jersey.

Mientras que Irak se medirá en la segunda fecha con el poderoso Francia ese mismo día a las 18 en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia.