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Mundial 2026

Noruega, con dos goles de Haaland, le ganó a Irak y tuvo el mejor debut en el Mundial 2026

La selección de Noruega, con un dos goles de Erling Haaland, goleó a Irak este martes, en el Boston Stadium, por el Grupo I del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Haaland llevó a Noruega a la victoria.

Haaland llevó a Noruega a la victoria.

La selección de Noruega, con un doblete de Erling Haaland, goleó a Irak por 4 a 1 este martes, en el Boston Stadium, por el Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así el delantero del Manchester City inglés marcó sus primeras conquistas en Copas del Mundo.

A los 28 minutos del primer tiempo Haaland marcó su primer gol en Mundiales. Sin embargo, a los 38' Aymen Hussein igualó para Irak y a los 42' nuevamente Haaland marcó el 2-1.

haaland
Haaland festeja el primer gol de Noruega ante Irak.

Haaland festeja el primer gol de Noruega ante Irak.

A los 32' del complemento Leo Oestigaard, con un cabezazo a la salida de un córner, señaló el 3-1 y a los 51' Aymen Hussein en contra puso cifras definitivas.

En los primeros minutos Erling Haaland trataba de deseguilibrar en la ofensiva, pero no podía plasmarlo en la red.

Sin embargo, Irak no se achicaba, Ali Al-Hamadi fabricaba una buena jugada y remataba alto. Avisaba el conjunto orientado por Graham Arnold.

Un cabezazo de Haaland se fue por arriba del travesaño a los 19 minutos. Se fastidiaba el Androide (así lo apodan).

Un cabezazo de Sorloth era controlado por Jalal Hassan Hachim.

Hasta que a los 28' Noruega hizo un jugadón de contra, David Wolfe asistió a Haaland y éste la empujó a la red.

Aymen Hussein empataba para Irak con un certero cabezazo, pero Haaland anotaba el segundo de su cuenta personal. Peleaba la pelota con el arquero, que intentaba rechazar, cometía un blooper, ya que la pelota rebotaba en el atacante del Manchester City y se metía en el arco.

Noruega goleó en el debut.

Mundial 2026: lo que viene para Noruega e Irak

Tras el partido ante los iraquíes, los noruegos jugarán con Senegal el lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium, de New Jersey.

Mientras que Irak se medirá en la segunda fecha con el poderoso Francia ese mismo día a las 18 en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia.

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