Haaland tardó 43 minutos en anotar su primer doblete en el Mundial 2026

Uno de los gritos más esperados en el Mundial 2026 se dio durante la jornada de este martes por la tarde. Erling Haaland tuvo su debut absoluto en la Copa del Mundo con un doblete que puso en ventaja a Noruega ante Irak en Boston.
Erling Haaland comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El Androide facturó por duplicado en el primer tiempo del partido ante Irak
Uno de los gritos más esperados en el Mundial 2026 se dio durante la jornada de este martes por la tarde. Erling Haaland tuvo su debut absoluto en la Copa del Mundo con un doblete que puso en ventaja a Noruega ante Irak en Boston.
El delantero del Manchester City abrió el marcador a los 23 minutos de la primera etapa tras un preciso centro de a David Moller Wolfe desde el sector izquierdo. El Androide apareció por el segundo palo para anotar su primera conquista en la máxima cita mundialista.
Con la paridad en el marcador (Irak igualó las acciones a los 39'), Erling Haaland volvió a anotar su nombre entre los goleadores de la competencia. El reloj marcaba 43' cuando fue a presionar al arquero rival y terminó convirtiendo el 2-1 con el que los equipos se fueron al descanso.
De esta manera Noruega se fue 2-1 al descanso de la mano de su delantero estrella. Por el momento, los europeos alcanzan a Francia en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo I, el cual también comparten con Senegal.