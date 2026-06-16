Haaland tardó 43 minutos en anotar su primer doblete en el Mundial 2026

El delantero del Manchester City abrió el marcador a los 23 minutos de la primera etapa tras un preciso centro de a David Moller Wolfe desde el sector izquierdo. El Androide apareció por el segundo palo para anotar su primera conquista en la máxima cita mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067012761524093287&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!



Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Con la paridad en el marcador (Irak igualó las acciones a los 39'), Erling Haaland volvió a anotar su nombre entre los goleadores de la competencia. El reloj marcaba 43' cuando fue a presionar al arquero rival y terminó convirtiendo el 2-1 con el que los equipos se fueron al descanso.