Mundial 2026: críticas a Lionel Messi en España y un pronóstico poco alentador para la Selección argentina

Argentina 1 - 2 Arabia Saudita (fase de grupos): penal convertido por Lionel Messi (23′).

1 - 2 Arabia Saudita (fase de grupos): penal convertido por Lionel Messi (23′). Argentina 2 - 0 Polonia (fase de grupos): penal fallado por Messi (38′).

Países Bajos 2 - 2 Argentina (cuartos de final): penal convertido por Messi (73′).

Argentina 3 - 0 Croacia (semifinales): penal convertido por Messi (31′).

Final vs. Francia (3 - 3): penal convertido por Messi (23′) dentro del tiempo regular.

Ya pasaron más de tres años del Mundial obtenido por la Selección argentina, pero las críticas siguen a flor de piel al punto que el periodista español Paco González apuntó contra Lionel Messi por la cantidad de penales recibidos.

Paco González - Tiempo de Juego El periodista español criticó los penales a favor de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

Es así que González lanzó en el aire del programa radial Tiempo de juego que se emite por Cadena Cope que en esa edición se trató de "un concurso de penalties que pitaban a favor de Messi". Además, advirtió que ese favoritismo solo "pasa una vez".

Lionel Messi - Copa del Mundo La imagen que se puede repetir en el Mundial 2026.

Un pronóstico desalentador en el próximo Mundial de la Selección argentina

El periodista español también se refirió a cómo le irá a la Selección argentina en el próximo Mundial expresando una frase letal: "Es imposible que Argentina gane dos mundiales seguidos".

Más allá del comentario despectivo del periodista español sobre el futuro de la Selección argentina, las estadísticas abrazan su primicia ya que defender un título mundial sigue siendo una hazaña reservada para pocos.

En la historia de los Mundiales apenas dos selecciones consiguieron defender el título: Italia en las ediciones de 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.

La Selección argentina se encamina hacia el Mundial 2026 con la ilusión de desafiar a la historia grande del fútbol: defender la Copa del Mundo y convertirse en apenas la tercera selección en lograr un hito reservado para leyendas.