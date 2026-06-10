Messi volvió con todo a la Selección argentina: marcó un gol de penal ante Islandia y se afila para el Mundial

Messi pateó muy bien el remate desde los doce pasos y definió de zurda a media altura.

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Así ejecutó el Lionel Messi el penal pic.twitter.com/PTz4F6kfGt — Selección Argentina (@Argentina) June 10, 2026

Messi lleva 117 goles en la Selección argentina

Con la conquista ante Islandia, Leo lleva 117 goles en el elenco nacional. Es el máximo anotador en la historia de la Selección argentina.

Además Leo se convirtió en el goleador más veterano en la historia de la Selección Argentina, con 38 años, 11 meses y 14 días. Así superó al ex River Ángel Labruna, quien tenía el récord desde 1957 tras marcarle a Brasil con 38 años, 9 meses y 8 días.