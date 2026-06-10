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Messi volvió con todo a la Selección argentina: marcó un gol de penal ante Islandia y se afila para el Mundial

El astro Lionel Messi reapareció este martes y marcó un gol de pena en el triunfo parcial de la Selección argentina ante Islandia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi volvió con todo a la Selección argentina.

Messi volvió con todo a la Selección argentina.

El astro Lionel Messi volvió con todo. El capitán albiceleste reapareció este martes tras superar una lesión y marcó un gol de penal en el triunfo 3 a 0 de la Selección argentina ante Islandia, en el amistoso previo al debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Argelia.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el martes 16 de junio a las 22, en Kansas, ante Argelia, por el Grupo J de la Copa del Mundo.

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Messi marc&oacute; un gol de penal.

Messi marcó un gol de penal.

Apenas entró a la cancha La Pulga le dio una gran asistencia a Lauitaro Martínez, el arquero le cometió el penal y el 10 lo cambió por gol.

Messi pateó muy bien el remate desde los doce pasos y definió de zurda a media altura.

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Messi lleva 117 goles en la Selección argentina

Con la conquista ante Islandia, Leo lleva 117 goles en el elenco nacional. Es el máximo anotador en la historia de la Selección argentina.

Además Leo se convirtió en el goleador más veterano en la historia de la Selección Argentina, con 38 años, 11 meses y 14 días. Así superó al ex River Ángel Labruna, quien tenía el récord desde 1957 tras marcarle a Brasil con 38 años, 9 meses y 8 días.

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