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Copa del Mundo 2026

¿Messi un genio en el prode? La particular confesión de un jugador de la Selección argentina sobre el 10

Lionel Messi volvió a demostrar que, en cuanto a lo futbolístico, es el mejor adentro y fuera de la cancha

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Un jugador de la Selección argentina hizo una particular confesión sobre Messi. 

Un jugador de la Selección argentina hizo una particular confesión sobre Messi. 

Un buen clima reina en torno a la Selección argentina luego del debut triunfal en la Copa del Mundo 2026. Lionel Messi no solo deslumbró al mundo -una vez más- con su fútbol sino que también sorprendió a sus compañeros de la Albiceleste con un aspecto muy particular.

Fue el Cuti Romero quien reveló otra genialidad de Messi pero en esta ocasión fuera de la cancha, un aspecto de la intimidad de la concentración de la Selección argentina.

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Cuti Romero y Messi en el debut de la Selecci&oacute;n argentina ante Argelia.&nbsp;

Cuti Romero y Messi en el debut de la Selección argentina ante Argelia.

Messi: el genio de la lámpara

Al término del partido entre la Selección argentina y Argelia, Cuti Romero reveló otra acción sorpresiva de Lionel Messi, esta vez fuera de la cancha pero vinculada al debut angelado en la Copa del Mundo 2026.

Ante la consulta del periodista "¿Leo enloqueció?" haciendo referencia a la cátedra de fútbol que brindó el 10 ante el elenco africano, Cuti Romero respondió: "Se ve que quería ganar el prode porque él había puesto 3 a 0". El zaguero del Tottenham así dio a conocer que existe en la concentración un prode interno para arriesgar cómo saldrán los partidos durante el transcurso del certamen.

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A la respuesta del Cuti, se sumaron la de Enzo Fernández, que soltó: "La cabra está encendida" (refiriéndose a Messi como el Goat, "Greatest Of All Time"); o la de Rodrigo De Paul, que aseguró que "no va a existir un ser humano que pueda hacer 20 años lo que hace él".

El mismísimo Messi también se rindió ante sus compañeros y aseguró: "Este es un grupo que cuando se junta, saca un extra".

La Selección argentina se trasladará a Dallas el próximo sábado a la espera del partido frente a Austria del próximo lunes.

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