¿Messi un genio en el prode? La particular confesión de un jugador de la Selección argentina sobre el 10

Ante la consulta del periodista "¿Leo enloqueció?" haciendo referencia a la cátedra de fútbol que brindó el 10 ante el elenco africano, Cuti Romero respondió: "Se ve que quería ganar el prode porque él había puesto 3 a 0". El zaguero del Tottenham así dio a conocer que existe en la concentración un prode interno para arriesgar cómo saldrán los partidos durante el transcurso del certamen.

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A la respuesta del Cuti, se sumaron la de Enzo Fernández, que soltó: "La cabra está encendida" (refiriéndose a Messi como el Goat, "Greatest Of All Time"); o la de Rodrigo De Paul, que aseguró que "no va a existir un ser humano que pueda hacer 20 años lo que hace él".

El mismísimo Messi también se rindió ante sus compañeros y aseguró: "Este es un grupo que cuando se junta, saca un extra".

La Selección argentina se trasladará a Dallas el próximo sábado a la espera del partido frente a Austria del próximo lunes.