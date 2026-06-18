Los partidos de este viernes 19 de junio en el Mundial 2026: juegan Brasil, Estados Unidos y Marruecos

La Canarinha va por su sexto título en un Mundial, que además le permitiría cortar con la sequía de 24 años, que es la más larga desde que sumó su primera estrella junto a la que atravesó entre 1970 y 1994.

Haití, por su parte, tuvo una muy floja actuación en su estreno, donde cayó 1-0 ante Escocia. La de esta edición es la segunda participación para Haití, que solo dijo presente en Alemania 1974, donde quedó eliminada en la primera fase producto de las derrotas ante Italia (3-1), Polonia (7-0) y Argentina (4-1).

Juegan Estados Unidos y Marruecos

La actividad de este viernes comenzará más temprano, ya que a las 16 Estados Unidos se enfrentará con Australia por el Grupo D.

El combinado estadounidense tuvo un impresionante debut, al golear 4-1 a Paraguay con una impresionante actuación colectiva, mientras que Australia consiguió un sólido 2-0 frente a Turquía que lo deja muy bien posicionado.

Por otra parte, a las 19 será el turno de Marruecos, que en la primera fecha demostró que es uno de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en este Mundial. Su rival de turno será Escocia, que en caso de dar el golpe y llevarse los tres puntos se asegurará la clasificación a los 16avos de final.

El cronograma del viernes en el Mundial 2026