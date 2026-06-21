Los otros partidos de este lunes 22 de junio en el Mundial 2026: juegan Francia y Noruega

Las selecciones de Francia e Irak se enfrentarán este lunes 22 de junio desde las 18:00 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
Francia e Irak se enfrentarán este lunes en Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026
Las selecciones de Francia e Irak se enfrentarán este lunes 22 de junio desde las 18:00 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El encuentro que tendrá el arbitraje del canadiense Drew Fischer, debutante en el torneo, será transmitido por DSports y podrá seguirse también a través de DGO, Paramount+ y Flow (canal 109).
El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como amplio favorito después de un debut exitoso ante Senegal. Francia se impuso por 3 a 1 gracias a una notable reacción en el segundo tiempo y comparte la cima del grupo junto a Noruega, ambos con tres puntos.
Sin embargo, más allá del resultado positivo, el rendimiento dejó algunas dudas, especialmente durante una primera mitad en la que apenas logró un remate al arco, su registro más bajo en una Copa del Mundo desde 1966.
Para los galos, una victoria significaría prácticamente asegurar la clasificación a los 16avos de final. También les permitiría administrar esfuerzos pensando en el cierre de la fase de grupos frente a Noruega, partido que podría definir el primer puesto de la zona.
Los noruegos jugarán este lunes a las 21 hora argentina ante Senegal, en Nueva Jersey, buscando ratificar lo hecho en el debut ante los iraquíes.
Desde las 0 del martes 23 en la Argentina se completará la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el de Argentina, con el duelo entre Jordania y Argelia.
Con la necesidad de sumar para seguir con chances de pasar de ronda ambos equipos de medirán en San Francisco.