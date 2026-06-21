Los otros partidos de este lunes 22 de junio en el Mundial 2026: juegan Francia y Noruega

Sin embargo, más allá del resultado positivo, el rendimiento dejó algunas dudas, especialmente durante una primera mitad en la que apenas logró un remate al arco, su registro más bajo en una Copa del Mundo desde 1966.

Francia y Noruega pueden asegurar su clasificación

Para los galos, una victoria significaría prácticamente asegurar la clasificación a los 16avos de final. También les permitiría administrar esfuerzos pensando en el cierre de la fase de grupos frente a Noruega, partido que podría definir el primer puesto de la zona.

Los noruegos jugarán este lunes a las 21 hora argentina ante Senegal, en Nueva Jersey, buscando ratificar lo hecho en el debut ante los iraquíes.

Otro partido en la madrugada del martes

Desde las 0 del martes 23 en la Argentina se completará la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el de Argentina, con el duelo entre Jordania y Argelia.

Con la necesidad de sumar para seguir con chances de pasar de ronda ambos equipos de medirán en San Francisco.