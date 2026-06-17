Lionel Messi, a corazón abierto tras un debut soñado en el Mundial 2026: "Lo que me está tocando vivir es de yapa"

Embed "PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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Ese disfrute viene acompañado de su combustible de toda la vida: la pelota. Cuando le preguntaron por el secreto de mantener el hambre de gloria intacto, el capitán fue simple y contundente: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo".

La serie de Rafa Nadal y un Mundial muy parejo

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones fue cuando el capitán argentino confesó: "Estamos mirando la serie de Nadal (NDR: reciente estreno de Netflix) y me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Somos muy parecidos en ese sentido".

Esa mentalidad fue clave para afrontar el arranque de este Mundial 2026: "Siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada, es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas", analizó tras haberse convertido en el máximo goleador de la historia de los mundiales.