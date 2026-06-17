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Lionel Messi, a corazón abierto tras un debut soñado en el Mundial 2026: "Lo que me está tocando vivir es de yapa"

Luego de clavar un hat-trick inolvidable ante Argelia, Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina se mostró emocionado, habló de los días difíciles previos al debut y dejó en claro que cada minuto que juega cuando está cerca de los 39 años es "de yapa".

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi se comparó con Nadal.

Messi se comparó con Nadal.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo todos los condimentos de una noche histórica. En un partido que se presentaba como una trampa por la paridad física y táctica del fútbol actual, apareció el de siempre. Con un triplete descomunal, Lionel Messi destrabó el estreno albiceleste ante Argelia y, tras el pitazo final, abrió su corazón para explicar la profunda emoción que reflejó su rostro en los festejos.

"Fueron días complicados y la emoción fue por eso, agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y la delegación", confesó el 10, dejando entrever lo que le costó superar una molestia y la carga emocional que significó la preparación para esta nueva cita mundialista.

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Lionel Messi y su amigo Rodrigo De Paul.

Lionel Messi y su amigo Rodrigo De Paul.

Disfrutar el presente: "Esto es de yapa"

A punto de cumplir 39 años, consciente de que cada partido con la camiseta celeste y blanca es un regalo para los ojos del mundo y lejos de conformarse con su leyenda, el rosarino se mostró conmovido por el debut: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho".

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Ese disfrute viene acompañado de su combustible de toda la vida: la pelota. Cuando le preguntaron por el secreto de mantener el hambre de gloria intacto, el capitán fue simple y contundente: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo".

La serie de Rafa Nadal y un Mundial muy parejo

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones fue cuando el capitán argentino confesó: "Estamos mirando la serie de Nadal (NDR: reciente estreno de Netflix) y me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Somos muy parecidos en ese sentido".

Esa mentalidad fue clave para afrontar el arranque de este Mundial 2026: "Siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada, es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas", analizó tras haberse convertido en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

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