La TV no lo mostró: el repudiable festejo de Pickford ante los hinchas argentinos en el gol de Inglaterra

En el primer tiempo lo hizo con Giulano Simeone y en el segundo con Alexis Mac Allister, con quien se viralizó uina imagen en la que el arquero, desde el suelo y con la pelota en las manos, se burlaba en la cara del mediocampista de Liverpool.

Pero esto no es todo. En los dos tiempos, mirando a las cámaras, le hizo señas al árbitro para que mandara a los equipos al cooling break. Y, además, con el marcador a su favor hizo todo el tiempo que pudo en cada saque de arco.

Cuti Romero se tomó revancha y festejó el empate en la cara de Pickford.

Todo esto estaba en la mente de los futbolistas de la Selección argentina. Y quien se tomó revancha fue Cristian Romero. El Cuti estaba en el área cuando Enzo Fernández sacó el derechazo que significó el 1-1 parcial en Atlanta.

Ni bien la pelota entró al arco, y con Pickford rendido en el verde césped, el defensor central se lo gritó en la cara. Las cámaras mostraron como el cordobés se desahogó con el arquero que se la había pasado provocando.