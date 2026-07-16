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Mundial 2026

La TV no lo mostró: el repudiable festejo de Pickford ante los hinchas argentinos en el gol de Inglaterra

Jordan Pickford, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara su repudiable gesto en la cara de los hinchas de la Selección argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Pickford y su repudiable gestos ante los hinchas de la Selección argentina.

Pickford y su repudiable gestos ante los hinchas de la Selección argentina.

Jordan Pickford se posó en el centro de la polémica luego de que se viralizaran sus repudiables gestos de cara a los hinchas argentinos. En el preciso instante que sus compañeros festejaban el gol de Anthony Gordon, el arquero de Inglaterra miró hacia la tribuna y con sus dos manos se agarró los genitales.

Pero esto no fue todo. Con una mirada desafiante, y una sonrisa burlesca, el hombre del Everton se acercó hasta el arco y comenzó a tomar agua mientas fijaba sus ojos en los fanáticos de la Selección argentina. Todo esto quedó grabado por las cámaras de Dsports.

La revancha del Cuti Romero en el empate de la Selección argentina

Jordan Pickford no pasó desapercibido a lo largo de la segunda de las semifinales del Mundial 2026. El arquero fue uno de los puntos más altos de Inglaterra y, también, se encargó de provocar a los futbolistas de la Selección argentina.

En el primer tiempo lo hizo con Giulano Simeone y en el segundo con Alexis Mac Allister, con quien se viralizó uina imagen en la que el arquero, desde el suelo y con la pelota en las manos, se burlaba en la cara del mediocampista de Liverpool.

Pero esto no es todo. En los dos tiempos, mirando a las cámaras, le hizo señas al árbitro para que mandara a los equipos al cooling break. Y, además, con el marcador a su favor hizo todo el tiempo que pudo en cada saque de arco.

Cuti Romero se tom&oacute; revancha y festej&oacute; el empate en la cara de Pickford.

Cuti Romero se tomó revancha y festejó el empate en la cara de Pickford.

Todo esto estaba en la mente de los futbolistas de la Selección argentina. Y quien se tomó revancha fue Cristian Romero. El Cuti estaba en el área cuando Enzo Fernández sacó el derechazo que significó el 1-1 parcial en Atlanta.

Ni bien la pelota entró al arco, y con Pickford rendido en el verde césped, el defensor central se lo gritó en la cara. Las cámaras mostraron como el cordobés se desahogó con el arquero que se la había pasado provocando.

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