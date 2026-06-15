La tierna publicación del delantero de la Selección argentina para su mamá que emocionó a todos

Flaco López El Flaco López de niño; mañana podría tener su debut mundialista con la Selección argentina.

La emotiva publicación del delantero de la Selección argentina

Las imágenes están acompañadas con un tierno mensaje: "El sacrificio de mis padres. Pero el sueño de mamá". La respuesta de su madre no tardó en llegar, expresando: "Sos nuestro ídolo crack. Orgullosa de vos, tu mamá".

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El contenido de la publicación adquiere un valor más profundo al analizar el sinuoso sendero que transitó el futbolista. A pesar de vestir la indumentaria nacional la cita mundialista, López no llegó a estrenarse en la Primera División con Independiente, la institución encargada de su formación inicial, debido a que las autoridades de las divisiones juveniles optaron por dejarlo en condición de libre antes de que pudiera dar el salto al primer equipo.

Lejos de guardar resentimiento por aquella determinación, el propio protagonista manifestó tiempo atrás en una entrevista otorgada al diario Olé su comprensión ante el hecho. En dicha oportunidad, explicó: "Son decisiones que los profesores tienen que tomar cuando están a cargo. Eso a mí me sirvió para mejorar. No me di por vencido, fui a Lanús y me fue bien. Incluso, a veces voy para el club para conversar con los utileros y otra gente con la que me quedó muy buena relación".

Su rendimiento en el Granate le abrió las puertas hacia el fútbol internacional, concretando su transferencia al Palmeiras de Brasil. En el país vecino, su regularidad y su destacada producción goleadora llamaron poderosamente la atención del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

Flaco López (2) El delantero con los colores de la Selección argentina.

La oportunidad del Flaco López en la Selección argentina

La recompensa a su nivel en el plano de clubes se materializó no hace mucho tiempo. Su primera citación oficial para integrar las filas de la Selección Argentina se produjo durante el transcurso de 2025, marcando el inicio del ciclo que hoy lo deposita en la nómina de la Copa del Mundo.

Embed "NUNCA ME IMAGINÉ ESTAR EN ESTA SITUACIÓN"



José Manuel López habló luego de la victoria de Argentina frente a Islandia y no ocultó su felicidad.



El Flaco jugará su primer #MundialEnDSPORTS.



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Actualmente, el jugador se encuentra instalado junto al resto de la delegación en la ciudad de Kansas City, puliendo los detalles finales de cara al estreno.

La Selección Argentina iniciará su camino frente al combinado de Argelia el próximo martes a las 22 en un encuentro donde los padres que alguna vez lo acompañaron a las inferiores verán a su hijo portar los colores nacionales en el escenario más grande del fútbol mundial.