Jugador del Congo tildó de "viejo" a Cristiano Ronaldo y reveló que no prepararon un plan para frenarlo

Para colmo Ngal’ayel Mukau, mediocampista del conjunto africano, fue consultado sobre cómo habían preparado el partido y si tenían un plan para contener al astro luso, pero su respuesta descolocó a todos causando gran polémica.

Ngal’ayel Mukau Ngal’ayel Mukau apuntó sin filtros contra Cristiano Ronaldo.

Tildaron a Cristiano Ronaldo de "viejo"

El mediocampista del Congo no se anduvo con rodeos: "¿Si preparamos algún plan para frenar a Cristiano? Para ser sincero, no"; la respuesta sorprendió teniendo en cuenta que el delantero portugués es el máximo goleador de la historia del fútbol mundial y su participación en la ofensiva siempre enciende las alarmas.