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Sin goles en su debut

Jugador del Congo tildó de "viejo" a Cristiano Ronaldo y reveló que no prepararon un plan para frenarlo

Cristiano Ronaldo debutó en el Mundial con un empate frente la República Democrática del Congo y aunque jugó los 90 minutos no logró convertir

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo debutó sin ganar y sin convertir.

Cristiano Ronaldo debutó sin ganar y sin convertir.

Portugal dejó una pobre imagen en su estreno en el Mundial al empatar frente a República Democrática del Congo, equipo que está en el puesto 43 del ranking FIFA, en un partido en el que Cristiano Ronaldo no pudo anotar.

Para colmo Ngal’ayel Mukau, mediocampista del conjunto africano, fue consultado sobre cómo habían preparado el partido y si tenían un plan para contener al astro luso, pero su respuesta descolocó a todos causando gran polémica.

Ngal’ayel Mukau
Ngal&rsquo;ayel Mukau apunt&oacute; sin filtros contra Cristiano Ronaldo.

Ngal’ayel Mukau apuntó sin filtros contra Cristiano Ronaldo.

Tildaron a Cristiano Ronaldo de "viejo"

El mediocampista del Congo no se anduvo con rodeos: "¿Si preparamos algún plan para frenar a Cristiano? Para ser sincero, no"; la respuesta sorprendió teniendo en cuenta que el delantero portugués es el máximo goleador de la historia del fútbol mundial y su participación en la ofensiva siempre enciende las alarmas.

Como si eso fuera poco, no dudó en agregar: "Él no es el mismo de antes. Está más viejo ahora". Cristiano Ronaldo cumplió 41 años el 5 de febrero y se encuentra disputando su sexto Mundial, por lo que en uno de sus brazos luce un logo con la palabra "Legacy", siendo uno de los seis jugadores que van a utilizarlo en esta cita futbolística.

Logo - Cristiano Ronaldo
El logo que utiliz&oacute; Cristiano Ronaldo que solo tienen seis jugadores en todo el Mundial.

El logo que utilizó Cristiano Ronaldo que solo tienen seis jugadores en todo el Mundial.

Los otros son:

  • el argentino Lionel Messi.
  • el croata Luka Modric.
  • el alemán Manuel Neuer.
  • el japonés Yuto Nagatomo.
  • el mexicano Guillermo Ochoa.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo defraud&oacute; en su debut mundialista.

Cristiano Ronaldo defraudó en su debut mundialista.

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en los mundiales

  • Alemania 2006:
    • Partidos: 6.
    • Goles: 1.
    • Asistencias: 0.
    • Eliminado en semifinales.
  • Sudáfrica 2010:
    • Partidos: 4.
    • Goles: 1.
    • Asistencias: 1.
    • Eliminado en octavos de final.
  • Brasil 2014:
    • Partidos: 3.
    • Goles: 1Asistencias: 1.
    • Eliminado en la fase de grupos.
  • Rusia 2018:
    • Partidos: 4.
    • Goles: 4.
    • Asistencias: 0.
    • Eliminado en octavos de final.
  • Qatar 2022:
    • Partidos: 5.Goles: 1.
    • Asistencias: 0.
    • Eliminados en cuartos de final.

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