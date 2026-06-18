Jugador del Congo tildó de "viejo" a Cristiano Ronaldo y reveló que no prepararon un plan para frenarlo

Portugal dejó una pobre imagen en su estreno en el Mundial al empatar frente a República Democrática del Congo, equipo que está en el puesto 43 del ranking FIFA, en un partido en el que Cristiano Ronaldo no pudo anotar.
Cristiano Ronaldo debutó en el Mundial con un empate frente la República Democrática del Congo y aunque jugó los 90 minutos no logró convertir
Portugal dejó una pobre imagen en su estreno en el Mundial al empatar frente a República Democrática del Congo, equipo que está en el puesto 43 del ranking FIFA, en un partido en el que Cristiano Ronaldo no pudo anotar.
Para colmo Ngal’ayel Mukau, mediocampista del conjunto africano, fue consultado sobre cómo habían preparado el partido y si tenían un plan para contener al astro luso, pero su respuesta descolocó a todos causando gran polémica.
El mediocampista del Congo no se anduvo con rodeos: "¿Si preparamos algún plan para frenar a Cristiano? Para ser sincero, no"; la respuesta sorprendió teniendo en cuenta que el delantero portugués es el máximo goleador de la historia del fútbol mundial y su participación en la ofensiva siempre enciende las alarmas.
Como si eso fuera poco, no dudó en agregar: "Él no es el mismo de antes. Está más viejo ahora". Cristiano Ronaldo cumplió 41 años el 5 de febrero y se encuentra disputando su sexto Mundial, por lo que en uno de sus brazos luce un logo con la palabra "Legacy", siendo uno de los seis jugadores que van a utilizarlo en esta cita futbolística.
Los otros son: