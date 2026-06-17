Portugal apenas pudo empatar con el Congo y tuvo un flojo debut en el Mundial 2026

Portugal, para muchos un serio candidato al título, apenas pudo igualar 1 a 1 con República Democrática del Congo y al igual que Cristiano Ronaldo, su principal figura, tuvo un arranque decepcionante en el Mundial 2026.
Portugal, para muchos un serio candidato al título, empató con el Congo y tuvo un debut decepcionante en el Mundial 2026.
Portugal, para muchos un serio candidato al título, apenas pudo igualar 1 a 1 con República Democrática del Congo y al igual que Cristiano Ronaldo, su principal figura, tuvo un arranque decepcionante en el Mundial 2026.
En Houston, el conjunto lusitano marcó rápidamente la diferencia con el gol de Joao Neves a los 6', pero su labor se fue diluyendo y a los 50', antes del descanso, los africanos sorprendieron con el tanto del empate marcado por Yoane Wissa, el primero de la historia de su país en la máxima cita del fútbol ya que en 1974, cuando jugó bajo el nombre de Zaire, no marcó goles.
A los 41 años, y en su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador de mayor edad en ser titular en un partido del Mundial, pero tuvo un primer tiempo flojo y aunque tuvo alguna chance de marcar en el complemento, completó un partido tan decepcionante como la actuación de su equipo.
El resultado fue celebrado como una hazaña por los africanos y deja todo abierto en el Grupo K donde este miércoles Colombia y Uzbekistán completarán la primera fecha, en la Ciudad de México.
Miércoles 17 de junio
Martes 23 de junio
Sábado 27 de junio