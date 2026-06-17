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Portugal apenas pudo empatar con el Congo y tuvo un flojo debut en el Mundial 2026

Portugal, para muchos un serio candidato al título, empató con el Congo y tuvo un debut decepcionante en el Mundial 2026.

Por UNO
Portugal no pudo con RD Congo.

Portugal no pudo con RD Congo.

Portugal, para muchos un serio candidato al título, apenas pudo igualar 1 a 1 con República Democrática del Congo y al igual que Cristiano Ronaldo, su principal figura, tuvo un arranque decepcionante en el Mundial 2026.

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Portugal empezó mal el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo.

Portugal empezó mal el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo.

En Houston, el conjunto lusitano marcó rápidamente la diferencia con el gol de Joao Neves a los 6', pero su labor se fue diluyendo y a los 50', antes del descanso, los africanos sorprendieron con el tanto del empate marcado por Yoane Wissa, el primero de la historia de su país en la máxima cita del fútbol ya que en 1974, cuando jugó bajo el nombre de Zaire, no marcó goles.

Embed - CRISTIANO RONALDO Y UN DECEPCIONANTE DEBUT MUNDIAL | Portugal 1-1 R.D. del Congo | RESUMEN | M21

A los 41 años, y en su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador de mayor edad en ser titular en un partido del Mundial, pero tuvo un primer tiempo flojo y aunque tuvo alguna chance de marcar en el complemento, completó un partido tan decepcionante como la actuación de su equipo.

El resultado fue celebrado como una hazaña por los africanos y deja todo abierto en el Grupo K donde este miércoles Colombia y Uzbekistán completarán la primera fecha, en la Ciudad de México.

Lo que viene en el Grupo K del Mundial 2026

Miércoles 17 de junio

  • Uzbekistán vs. Colombia a las 23:00 hs en Ciudad de México.

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán a las 14:00 hs en Houston
  • Colombia vs. RD Congo a las 23:00 hs en Guadalajara

Sábado 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal a las 20:30 hs en Miami
  • RD Congo vs. Uzbekistán a las 20:30 hs en Atlanta

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