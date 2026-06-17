Portugal apenas pudo empatar con el Congo y tuvo un flojo debut en el Mundial 2026

portugal 2 Portugal empezó mal el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo.

En Houston, el conjunto lusitano marcó rápidamente la diferencia con el gol de Joao Neves a los 6', pero su labor se fue diluyendo y a los 50', antes del descanso, los africanos sorprendieron con el tanto del empate marcado por Yoane Wissa, el primero de la historia de su país en la máxima cita del fútbol ya que en 1974, cuando jugó bajo el nombre de Zaire, no marcó goles.

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A los 41 años, y en su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador de mayor edad en ser titular en un partido del Mundial, pero tuvo un primer tiempo flojo y aunque tuvo alguna chance de marcar en el complemento, completó un partido tan decepcionante como la actuación de su equipo.