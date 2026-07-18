Inglaterra sorprende y golea a Francia en Miami en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El conjunto inglés dejó en el banco a Jude Bellingham y a Harry Kane, sus dos máximas figuras. Sin embargo, Kylian Mbappé era de la partida en Le Bleus.

En los primeros minutos lucía mejor el equipo inglés. Así el elenco dirigido por Thomas Tuchel puso el primero tras un buen contragolpe. Rice se fue solo, le pegó al arco y marcó un golazo.

Rashford le pegaba al arco y Maignan la sacaba al córner.

Luego le anulaban un gol a Saka para Francia a instancias del VAR.

Venía el córner desde la izquierda y Konsa, de cabeza, ponía el 2-0.

Henderson le ahogaba el grito de gol a Mbappé en dos ocasiones.

Además en el otro arco Maignan la sacaba al córner tras un gran tiro de Rashford.

Saka marcaba el tercero para Inglaterra y desnudaba graves problemas defensivos. Posteriormente el número 7 de Inglaterra, tras otra contra, establecía el 4-0.

El segundo tiempo de Inglaterra vs. Francia

A los 2 minutos del complemento apareció Mbappé, descontó para Francia y así momentáneamente es el goleador de la Copa del Mundo (le lleva uno al capitán de la Selección argentina Lionel Messi). Además llegó a los 21 tantos en Mundiales e igualó a La Pulga.

El ingresado Barcola marcaba otro gol para los últimos subcampeones del mundo.