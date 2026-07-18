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Inglaterra sorprende y golea a Francia en Miami en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Las selecciones de Francia y de Inglaterra se miden por el tercer puesto del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Bukayo Saka marcó un doblete para Inglaterra ante Francia.

Bukayo Saka marcó un doblete para Inglaterra ante Francia.

Inglaterra le gana 4 a 2 a Francia este sábado en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Los ingleses vienen de perder la semifinal ante la Selección argentina y los franceses cayeron ante España.

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A los 2 minutos del primer tiempo Declan Rice marcó la apertura del marcador, a los 17' Ezri Konsa puso el segundo; a los 35' y a los 46' Bukayo Saka estiró la ventaja. A los 2 minutos del complemento descontó Kylian Mbappé y a los 8' el ingresado Bradley Barcola hizo el 4-2.

El conjunto inglés dejó en el banco a Jude Bellingham y a Harry Kane, sus dos máximas figuras. Sin embargo, Kylian Mbappé era de la partida en Le Bleus.

En los primeros minutos lucía mejor el equipo inglés. Así el elenco dirigido por Thomas Tuchel puso el primero tras un buen contragolpe. Rice se fue solo, le pegó al arco y marcó un golazo.

Rashford le pegaba al arco y Maignan la sacaba al córner.

Luego le anulaban un gol a Saka para Francia a instancias del VAR.

Venía el córner desde la izquierda y Konsa, de cabeza, ponía el 2-0.

Henderson le ahogaba el grito de gol a Mbappé en dos ocasiones.

Además en el otro arco Maignan la sacaba al córner tras un gran tiro de Rashford.

Saka marcaba el tercero para Inglaterra y desnudaba graves problemas defensivos. Posteriormente el número 7 de Inglaterra, tras otra contra, establecía el 4-0.

El segundo tiempo de Inglaterra vs. Francia

A los 2 minutos del complemento apareció Mbappé, descontó para Francia y así momentáneamente es el goleador de la Copa del Mundo (le lleva uno al capitán de la Selección argentina Lionel Messi). Además llegó a los 21 tantos en Mundiales e igualó a La Pulga.

El ingresado Barcola marcaba otro gol para los últimos subcampeones del mundo.

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