España no pudo con Cabo Verde en el Mundial 2026 y las críticas fueron lapidarias: "¡Debut para olvidar!"

España empató ante Cabo Verde en su presentación mundialista y la prensa española calificó el debut como “decepcionante”, mientras las redes sociales fueron lapidarias con los campeones de Europa.
España empató ante Cabo Verde en su presentación en el Mundial 2026 y la prensa española calificó el debut como “decepcionante”, mientras las redes sociales fueron lapidarias con los campeones de Europa.
España empató ante Cabo Verde en su presentación mundialista y la prensa española calificó el debut como “decepcionante”, mientras las redes sociales fueron lapidarias con los campeones de Europa.
Las repercusiones en los medios de España no tardaron en recorrer el mundo y, sobre todo, los principales portales deportivos coincidieron en que fue un “batacazo” en el inicio de la Copa del Mundo 2026.
España llegó como una de las selecciones favoritas a quedarse con la Copa en el Mundial 2026 organizado por la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, pero lo que para los españoles sería una fiesta inicial, terminó siendo un “decepcionante” comienzo al empatar sin goles ante Cabo Verde.
El delantero Mikel Oyarzabal casi no tuvo participación en buena parte del partido y no llegó a tocar la pelota durante la primera media hora del encuentro.
Sobre este curioso dato la prensa española no dejó pasar la oportunidad para opinar con dureza y el periodista Rubén Martín del Diario AS dijo que “esto es absolutamente increíble” y añadió que “el dato es absolutamente escandaloso y explica un poco la imagen pobre que ha dado España”.
A su vez, contextualizó: “Y es que Mikel Oyarzabal es el primer jugador registrado desde 1966 que ha jugado los primeros 30 minutos de un partido de la Copa Mundial de la FIFA sin tocar ni una vez el balón”.
Por eso, “es un dato abrumador de una selección que normalmente tiene tanta posesión del balón que es raro que no toque su delantero el balón”, completó.
Diario AS: “¡Batacazo de España para empezar! Decepcionante empate en el debut mundialista ante una Cabo Verde muy seria defensivamente”.
Diario Marca: “Cabo Verde se suma a la lista negra de los debuts mundialistas de España”.
Mundo Deportivo: “Decepcionante comienzo de España, que no puede con Cabo Verde”.
El PAÍS Deportes: “Cabo Verde pincha el globo de España. La selección, una de las grandes favoritas del campeonato, no consigue superar la resistencia del equipo africano, debutante, en un partido sin chispa de La Roja pese al regreso de Lamine”.
Diario Sport: “No ha sido el debut soñado para España… Decepcionante estreno de los de Luis de la Fuente en el Mundial 2026, incapaces de pasar del empate ante Cabo Verde.”
Superdeporte: “¡Debut para olvidar! España no logra superar a Cabo Verde y empata 0-0 en un partido que dejó mucho que desear. ¿Qué cambios harías para el segundo partido?”.