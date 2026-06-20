Ecuador transformó en figura a Eloy Room, el arquero de Curazao, no pudo ganar y complicó su clasificación

La selección de Ecuador transformó en figura a Eloy Room, el arquero de Curazao y empató 0 a 0, por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, en un partido que se jugó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
La selección de Ecuador no pudo con el Eloy Room, el arquero de Curazao y empató por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026,
La selección de Ecuador transformó en figura a Eloy Room, el arquero de Curazao y empató 0 a 0, por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, en un partido que se jugó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
Con este resultado el equipo orientado por el argentino Sebastián Beccacece tiene una unidad al igual que Curazao. Alemania -que ya está clasificado manda en el Grupo F con seis puntos y lo sigue Costa de Marfil con 3.
La Selección argentina goleó 7-0 a Curazao en un amistoso disputado en Santiago del Estero en marzo del 2023. El astro albiceleste Lionel Messi marcó un triplete y alcanzó un registro, en ese entonces, de 100 goles anotados con la camiseta albiceleste. Leo felicitó a Eloy Room por su rendimiento en el partido y le pidió la camiseta con la que había atajado aquella noche.
A los 2 minutos del partido Valencia se fue solo y el arquero Room le tapó un mano a mano. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece desnudaba falencias defensivas de su rival.
Room le tapaba un remate a Zamora y luego Vite remataba desviado. Avisaban los ecuatorianos.
Room volvía a salvar a Curazao ante otra llegada de Valencia.
Cerca del final del primer tiempo Room le ahogaba el grito de gol a Zamora.
En el comienzo del segundo tiempo Caicedo le pegaba desde afuera del área y el arquero del Curazao la atajó sin problemas.
Galíndez tenía tres tapadas en pocos segundos y se salvaba Ecuador.
Room tenía tres nuevas tapadas y agigantaba su figura.
Juninho Bacuna exigía a Galíndez. Curazao generaba una llegada.
Preciado metía un tiro en el palo y se iba el partido.
Ecuador debe vencer en la última fecha a Alemania para aspirar a clasificar.
Tras jugar con Curazao, los ecuatorianos se medirán con Alemania el jueves 25 de junio a las 17 de Argentina. Mientras que el combinado de la Ola Azul jugará con Costa de Marfil ese mismo día y hora.