Ecuador transformó en figura a Eloy Room, el arquero de Curazao, no pudo ganar y complicó su clasificación

El empate entre Ecuador y Curazao

A los 2 minutos del partido Valencia se fue solo y el arquero Room le tapó un mano a mano. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece desnudaba falencias defensivas de su rival.

Room le tapaba un remate a Zamora y luego Vite remataba desviado. Avisaban los ecuatorianos.

Room volvía a salvar a Curazao ante otra llegada de Valencia.

Cerca del final del primer tiempo Room le ahogaba el grito de gol a Zamora.

En el comienzo del segundo tiempo Caicedo le pegaba desde afuera del área y el arquero del Curazao la atajó sin problemas.

Galíndez tenía tres tapadas en pocos segundos y se salvaba Ecuador.

Room tenía tres nuevas tapadas y agigantaba su figura.

Juninho Bacuna exigía a Galíndez. Curazao generaba una llegada.

Preciado metía un tiro en el palo y se iba el partido.

Ecuador debe vencer en la última fecha a Alemania para aspirar a clasificar.

Lo que viene para Ecuador y Curazao

Tras jugar con Curazao, los ecuatorianos se medirán con Alemania el jueves 25 de junio a las 17 de Argentina. Mientras que el combinado de la Ola Azul jugará con Costa de Marfil ese mismo día y hora.