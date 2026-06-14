Alemania debutó con goleada ante Curazao que convirtió su primer gol en la historia de los mundiales

Alemania y Curazao hicieron su debut en el Mundial 2026 y, pese al susto inicial tras el empate parcial del conjunto isleño, los europeos terminaron imponiéndose con una contundente goleada por 7 a 1 en el arranque del Grupo E.
Alemania y Curazao hicieron su debut en el Mundial 2026 y, pese al susto inicial tras el empate parcial del conjunto isleño, los europeos terminaron imponiéndose con una contundente goleada por 7 a 1 en el arranque del Grupo E.
Se trata de la primera vez que Curazao disputa la máxima cita del fútbol mundial, por lo que su gol desató una enorme emoción entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Sin embargo, más allá de haber logrado la igualdad transitoria, no pudo sostener el ritmo ante el constante asedio ofensivo de Alemania.
Se trató de la goleada más abultada que hay en la Copa del Mundo hasta el momento y tuvo como protagonistas a dos equipos que no estaban en igualdades de condiciones; mientras que Alemania va en búsqueda de su quinto título, Curazao tuvo su estreno absoluto.
Los germanos abrieron el marcador rápidamente gracias al gol de Felix Nmecha a los 6 minutos, pero la gran sorpresa fue cuando a los 21 minutos Livano Comenencia convirtió el empate en lo que representó el primer gol de Curazao en la historia de los mundiales.
Luego del sobresalto Alemania aceleró el paso dandole paso a una victoria contundente con goles de Nico Schlotterbeck (a los 38) y de Kai Havertz de penal a los 50 del primer tiempo.
En el segundo tiempo convirtieron Jamal Musiala (47 minutos), Nathaniel Brown (50'), Deniz Undav (78') y Kai Havertz (88') que sentenciaron la goleada por 7 a 1 y el partido.
Por la fecha 2 del Grupo E Alemania enfrentará a Costa de Marfil el sábado 20 de junio mientras que Curazao hará lo propio con Ecuador el mismo día pero a partir de las 21.
Luego, en la fecha 3, los clasificados se definirán el jueves 25 de junio desde las 17.