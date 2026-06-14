Alemania debutó con goleada ante Curazao que convirtió su primer gol en la historia de los mundiales

Los germanos abrieron el marcador rápidamente gracias al gol de Felix Nmecha a los 6 minutos, pero la gran sorpresa fue cuando a los 21 minutos Livano Comenencia convirtió el empate en lo que representó el primer gol de Curazao en la historia de los mundiales.

Luego del sobresalto Alemania aceleró el paso dandole paso a una victoria contundente con goles de Nico Schlotterbeck (a los 38) y de Kai Havertz de penal a los 50 del primer tiempo.

En el segundo tiempo convirtieron Jamal Musiala (47 minutos), Nathaniel Brown (50'), Deniz Undav (78') y Kai Havertz (88') que sentenciaron la goleada por 7 a 1 y el partido.

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Así sigue el Mundial para Alemania y Curazao

Por la fecha 2 del Grupo E Alemania enfrentará a Costa de Marfil el sábado 20 de junio mientras que Curazao hará lo propio con Ecuador el mismo día pero a partir de las 21.

Alemania Alemania terminó goleando después de un primer sobresalto.

Luego, en la fecha 3, los clasificados se definirán el jueves 25 de junio desde las 17.