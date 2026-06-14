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Lluvia de goles

Alemania debutó con goleada ante Curazao que convirtió su primer gol en la historia de los mundiales

Curazao tuvo su debut absoluto en la historia de los Mundiales, pero Alemania no tuvo contemplaciones y lo derrotó con contundencia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alemania arrancó con una gran victoria en su debut en el Mundial.

Alemania arrancó con una gran victoria en su debut en el Mundial.

Alemania y Curazao hicieron su debut en el Mundial 2026 y, pese al susto inicial tras el empate parcial del conjunto isleño, los europeos terminaron imponiéndose con una contundente goleada por 7 a 1 en el arranque del Grupo E.

Se trata de la primera vez que Curazao disputa la máxima cita del fútbol mundial, por lo que su gol desató una enorme emoción entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Sin embargo, más allá de haber logrado la igualdad transitoria, no pudo sostener el ritmo ante el constante asedio ofensivo de Alemania.

Alemania - Curazao
Alemania se impuso por goleada.

Alemania se impuso por goleada.

Alemania debutó con goleada ante Curazao

Se trató de la goleada más abultada que hay en la Copa del Mundo hasta el momento y tuvo como protagonistas a dos equipos que no estaban en igualdades de condiciones; mientras que Alemania va en búsqueda de su quinto título, Curazao tuvo su estreno absoluto.

Los germanos abrieron el marcador rápidamente gracias al gol de Felix Nmecha a los 6 minutos, pero la gran sorpresa fue cuando a los 21 minutos Livano Comenencia convirtió el empate en lo que representó el primer gol de Curazao en la historia de los mundiales.

Luego del sobresalto Alemania aceleró el paso dandole paso a una victoria contundente con goles de Nico Schlotterbeck (a los 38) y de Kai Havertz de penal a los 50 del primer tiempo.

En el segundo tiempo convirtieron Jamal Musiala (47 minutos), Nathaniel Brown (50'), Deniz Undav (78') y Kai Havertz (88') que sentenciaron la goleada por 7 a 1 y el partido.

Embed - ALEMANIA vs CURAZAO (7-1) | RESUMEN y GOLES DEL PARTIDO | Mundial 2026

Así sigue el Mundial para Alemania y Curazao

Por la fecha 2 del Grupo E Alemania enfrentará a Costa de Marfil el sábado 20 de junio mientras que Curazao hará lo propio con Ecuador el mismo día pero a partir de las 21.

Alemania
Alemania terminó goleando después de un primer sobresalto.

Alemania terminó goleando después de un primer sobresalto.

Luego, en la fecha 3, los clasificados se definirán el jueves 25 de junio desde las 17.

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