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De Rafa para Leo, con amor: la respuesta de Nadal a los elogios de Messi tras el debut en la Copa del Mundo

Rafael Nadal le respondió a Lionel Messi los elogios que le lanzó el 10 tras su debut en la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Rafa Nadal le respondió a Lionel Messi los elogios que manifestó el 10 tras su debut en la Copa del Mundo 2026. 

Rafa Nadal le respondió a Lionel Messi los elogios que manifestó el 10 tras su debut en la Copa del Mundo 2026. 

Luego de tener un debut colosal en la Copa del Mundo, Lionel Messi también sorprendió con sus declaraciones al confesar su admiración por Rafael Nadal. Tras convertir un hat-trick ante Argelia y darle la victoria a la Selección argentina, el capitán declaró sentirse identificado con el extenista español ganador de 22 Grand Slams.

A sus 39 años, Messi señaló a Rafael Nadal como un deportista de inspiración luego de revelar que se encontraba mirando la serie documental del español que está disponible en Netflix. "Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, siempre quiero dar el máximo y sentirme bien. Somos muy parecidos", declaró el astro argentino.

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¿Qué le respondió Rafael Nadal a Lionel Messi?

La declaraciones de Lionel Messi de inmediato dio la vuelta al mundo entre portales y redes sociales. Su manifiesto llegó por supuesto hasta el mismísimo Rafael Nadal quien no pudo más que agradecer al rosarino por sus palabras.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, junto a un video de las declaraciones de Messi, Rafa le escribió un mensaje a Leo agradeciéndole por sus elogios y felicitándolo por su arranque en la Copa del Mundo 2026. "Gracias Leo Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial".

respuesta nadal messi

Del entorno de Rafael Nadal también expresaron su devoción por las palabras del capitán de la Selección argentina. Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, habló en Radio Mitre y manifestó su sorpresa por la confesión de Messi. "Me enteré de lo que dijo Messi, soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración".

"Como él no hay nadie, es el mejor de la historia. En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael", sentenció Toni Nadal.

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