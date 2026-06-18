De Rafa para Leo, con amor: la respuesta de Nadal a los elogios de Messi tras el debut en la Copa del Mundo

A través de una historia en su cuenta de Instagram, junto a un video de las declaraciones de Messi, Rafa le escribió un mensaje a Leo agradeciéndole por sus elogios y felicitándolo por su arranque en la Copa del Mundo 2026. "Gracias Leo Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial".

respuesta nadal messi

Del entorno de Rafael Nadal también expresaron su devoción por las palabras del capitán de la Selección argentina. Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, habló en Radio Mitre y manifestó su sorpresa por la confesión de Messi. "Me enteré de lo que dijo Messi, soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración".

"Como él no hay nadie, es el mejor de la historia. En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael", sentenció Toni Nadal.