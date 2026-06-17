Cristiano Ronaldo debuta en su sexta Copa del Mundo: todos los goles del Bicho en Mundiales y cuál es la distancia con Messi

ronaldo c Cristiano Ronaldo juega su sexto Mundial con Portugal.

En Sudáfrica 2010, Cristiano Ronaldo tuvo una discreta actuación anotando solo un gol en la fase de grupos, esta vez para sellar la goleada 7-0 a Corea del Norte. Los lusos quedaron eliminados en los octavos de final por España por 1-0.

Cuatro años después, en Brasil 2014, se dio una actuación moderada de Cristiano Ronaldo. El Bicho no se pudo lucir y Portugal quedó eliminada en la fase de grupos. Su único tanto en esta edición fue en el último partido ante Ghana, donde se impusieron por 2-1.

En Rusia 2018, el máximo goleador en la historia del fútbol mundial fue de mayor a menor. Comenzó con un hat-trick en el empate 3-3 ante España y luego le convirtió a Marruecos en el triunfo 1-0. Portugal cayó en los octavos de final ante Uruguay.

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Finalmente, en el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo le anotó un gol de penal a Ghana en su debut. En dicho Mundial, Portugal cayó en los cuartos de final ante Marruecos, en medio de la polémica por la no inclusión de Ronaldo como titular.

En total, Ronaldo anotó en 8 ocasiones por lo que Lionel Messi lo dobla en goles en instancias de Mundiales ya que el argentino cosecha 16 tantos.

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006

Partidos: 6

Goles: 1

Asistencias: 0

Sudáfrica 2010

Partidos: 4

Goles: 1

Asistencias: 1

Brasil 2014

Partidos: 3

Goles: 1

Asistencias: 1

Rusia 2018

Partidos: 4

Goles: 4

Asistencias: 0

Qatar 2022