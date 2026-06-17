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Cristiano Ronaldo debuta en su sexta Copa del Mundo: todos los goles del Bicho en Mundiales y cuál es la distancia con Messi

Cristiano Ronaldo debuta en su sexta Copa del Mundo a los 41 años de edad. El repaso de sus anotaciones en Mundiales, a cuánto está de Messi

Por UNO
Cristiano Ronaldo juega su sexta Copa del Mundo con Portugal.

Cristiano Ronaldo juega su sexta Copa del Mundo con Portugal.

Cristiano Ronaldo debuta este miércoles en la Copa del Mundo 2026. El histórico delantero cuando vestirá por sexta vez la camiseta de Portugal en un campeonato del mundo y se estrenará ante República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K.

A sus 41 años, el Bicho buscará un nuevo sueño con la Selección de Portugal con la que ha logrado tres títulos: Eurocopa de 2016, y UEFA Nations League de 2019 y 2025, pero ningún campeonato del mundo.

Cristiano Ronaldo debuta en la Copa del Mundo 2026: cómo le fue en las ediciones anteriores

La primera edición en la que Cristiano Ronaldo dijo presente fue en la del 2006. En dicha competencia anotó en la segunda fecha del Grupo D, gracias a un penal en el triunfo 2-0 sobre Irán. Además, marcó en los penales, en los cuartos de final ante Inglaterra. La ilusión de Portugal en Alemania 2006 llegó hasta las semifinales, instancia en la que fue derrotada 1-0 por Francia.

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Cristiano Ronaldo juega su sexto Mundial con Portugal.

Cristiano Ronaldo juega su sexto Mundial con Portugal.

En Sudáfrica 2010, Cristiano Ronaldo tuvo una discreta actuación anotando solo un gol en la fase de grupos, esta vez para sellar la goleada 7-0 a Corea del Norte. Los lusos quedaron eliminados en los octavos de final por España por 1-0.

Cuatro años después, en Brasil 2014, se dio una actuación moderada de Cristiano Ronaldo. El Bicho no se pudo lucir y Portugal quedó eliminada en la fase de grupos. Su único tanto en esta edición fue en el último partido ante Ghana, donde se impusieron por 2-1.

En Rusia 2018, el máximo goleador en la historia del fútbol mundial fue de mayor a menor. Comenzó con un hat-trick en el empate 3-3 ante España y luego le convirtió a Marruecos en el triunfo 1-0. Portugal cayó en los octavos de final ante Uruguay.

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Finalmente, en el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo le anotó un gol de penal a Ghana en su debut. En dicho Mundial, Portugal cayó en los cuartos de final ante Marruecos, en medio de la polémica por la no inclusión de Ronaldo como titular.

En total, Ronaldo anotó en 8 ocasiones por lo que Lionel Messi lo dobla en goles en instancias de Mundiales ya que el argentino cosecha 16 tantos.

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006

  • Partidos: 6
  • Goles: 1
  • Asistencias: 0

Sudáfrica 2010

  • Partidos: 4
  • Goles: 1
  • Asistencias: 1

Brasil 2014

  • Partidos: 3
  • Goles: 1
  • Asistencias: 1

Rusia 2018

  • Partidos: 4
  • Goles: 4
  • Asistencias: 0

Qatar 2022

  • Partidos: 5
  • Goles: 1
  • Asistencias: 0

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