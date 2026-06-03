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Cómo le fue a Tim Payne en su primer amistoso previo al Mundial 2026

Tim Payne, quien se volvió viral en las redes sociales, sumó 45 minutos en el amistoso que Nueva Zelanda disputó ante Haití a días del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Tim Payne fue titular en la derrota de Nueva Zelanda.

Tim Payne fue titular en la derrota de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda sufrió un duro golpe en su preparación para el Mundial 2026 tras caer por 4-0 ante Haití en el Chase Stadium de Miami. El encuentro tomó mayor trascendencia debido a la presencia de Tim Payne, el lateral derecho que se convirtió en una verdadera celebridad en las redes sociales.

Su salto a la fama se dio como producto de una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín "Scarso" Scarsini, quien lo señaló como el futbolista menos conocido de la Copa del Mundo. En su cuenta de Instagram pasó de tener menos de 5.000 seguidores a más de 4,8 millones en cuestión de días.

Tim Payne
Tim Payne jug&oacute; 45 minutos en la derrota de Nueva Zelanda.

Tim Payne jugó 45 minutos en la derrota de Nueva Zelanda.

En medio de esta explosión de popularidad, Tim Payne sumó su primera prueba futbolística en territorio estadounidense. El resultado no fue el esperado, ya que su equipo fue goleado y él reemplazado en el entretiempo.

Un regreso de altibajos y goleada en Miami

El partido dejó en evidencia la falta de rodaje colectivo de Nueva Zelanda y expuso el presente del flamante futbolista celebridad, quien inició como titular en una línea de cuatro defensores pero padeció el ritmo del ataque de Haití.

A los 12 minutos de juego Payne perdió la marca del delantero Ruben Providence en el área chica, permitiendo el giro que abrió el marcador para los caribeños. Pese al golpe anímico, el lateral derecho logró redimirse parcialmente poco después al bloquear con el cuerpo un remate clave que tenía destino de gol, ganándose el aplauso de las tribunas.

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El DT de Nueva Zelanda decidió reemplazarlo en el entretiempo por Callan Elliot para buscar variantes tácticas. Esta modificación no detuvo el vendaval del equipo dirigido por el argentino Gabriel Calderón ya que durante la segunda mitad Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix sellaron el definitivo 4-0 para Haití.

Como consecuencia de lo sucedido en Miami, el elenco neozelandés encendió las alarmas defensivas de cara a sus duelos ante Bélgica, Egipto e Irán, por el Mundial 2026.

El calendario de Tim Payne en el Mundial 2026

Nueva Zelanda, con Tim Payne a la cabeza, integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Irán, Bélgica y Egipto:

  • Fecha 1 vs. Irán - 15/6 - 23hs
  • Fecha 2 vs. Egipto - 21/6 - 20hs
  • Fecha 3 vs. Bélgica - 26/6 - 23hs

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