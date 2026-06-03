Cómo le fue a Tim Payne en su primer amistoso previo al Mundial 2026

En medio de esta explosión de popularidad, Tim Payne sumó su primera prueba futbolística en territorio estadounidense. El resultado no fue el esperado, ya que su equipo fue goleado y él reemplazado en el entretiempo.

Un regreso de altibajos y goleada en Miami

El partido dejó en evidencia la falta de rodaje colectivo de Nueva Zelanda y expuso el presente del flamante futbolista celebridad, quien inició como titular en una línea de cuatro defensores pero padeció el ritmo del ataque de Haití.

A los 12 minutos de juego Payne perdió la marca del delantero Ruben Providence en el área chica, permitiendo el giro que abrió el marcador para los caribeños. Pese al golpe anímico, el lateral derecho logró redimirse parcialmente poco después al bloquear con el cuerpo un remate clave que tenía destino de gol, ganándose el aplauso de las tribunas.

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El DT de Nueva Zelanda decidió reemplazarlo en el entretiempo por Callan Elliot para buscar variantes tácticas. Esta modificación no detuvo el vendaval del equipo dirigido por el argentino Gabriel Calderón ya que durante la segunda mitad Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix sellaron el definitivo 4-0 para Haití.

Como consecuencia de lo sucedido en Miami, el elenco neozelandés encendió las alarmas defensivas de cara a sus duelos ante Bélgica, Egipto e Irán, por el Mundial 2026.

El calendario de Tim Payne en el Mundial 2026

Nueva Zelanda, con Tim Payne a la cabeza, integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Irán, Bélgica y Egipto: