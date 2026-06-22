Cómo fue el partido de Messi ante Austria: un doblete para agigantar la leyenda

MEESIIIII VAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Gol de Messi para convertirse en el máximo goleador de los mundiales con relato de Closs.



Musica para mis oídos. pic.twitter.com/EftMo8425h — Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) June 22, 2026

ESTE GOL DE MESSI CON EL RELATO DE CLOSS.



ÓLEO SOBRE LIENZO. pic.twitter.com/tHoLN6EM2Z — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 22, 2026

A los 30' Messi generó otra acción de peligro tras una combinación con Almada y Alaba salvó a los dirigidos por Ralf Rangnick.

A los 38' Medina le dio una gran asistencia a Messi -tras un pase de Almada- y este marcó un golazo. Un tremendo tanto del 10 que lo convertía en el máximo artillero de los Mundiales, con 17 anotaciones, una más que el alemán Miroslav Klose -sin embargo sobre el final definió el partido y llegó a los 18-.

Messi siempre estuvo participativo en el juego y nunca pareció acusar el gol por el penal errado desde los doce pasos.

A los 4 minutos del complemento el delantero del Inter Miami recibió un gran pase de Enzo Fernández, pero no pudo definir ante Schlager.

El máximo goleador en Mundiales casi marcaba el segundo, ya que remataba y Schlager la sacaba al córner.

Un córner desde la izquierda de Leo casi se convertía en el segundo, pero el ingresado Nico González cabeceaba algo desviado.

Wimmer casi marcaba el empate de cabeza, pero en la siguiente jugada Messi marcaba el 2-0 a los 49 minutos después de un contragolpe mortífero.

Partido liquidado para la Albiceleste.

Messi tiene el récord de penales fallados en el Mundial

Messi es el jugador con más penales fallados en Copas del Mundo, con tres. Habia errado ante Islandia en el 2018 y ante Polonia en el 2022. Supera los dos errados por el ghanés Asamoah Gyan (2006 y 2010).

Messi y De Paul se cortaron el pelo antes del partido con Austria.

Messi tuvo un cambio de look

A pocas horas del partido de la selección argentina jugará ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi y Rodrigo De Paul pasaron por la peluquería para llegar renovados al encuentro.

Dany Ale, el estilista que acompaña habitualmente a la Selección y que desde hace años se encarga de los cortes de los futbolistas de la Albiceleste en las grandes citas, publicó la imagen.