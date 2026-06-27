Colombia, Portugal y Congo avanzaron a los 16avos de final por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia y Portugal aburrieron con un empate sin goles, pero avanzaron a 16avos de final del Mundial 2026 junto a RD Congo que superó a Uzbekistán y quedó tercero.
Colombia y Portugal aburrieron con un empate sin goles, pero avanzaron a 16avos de final del Mundial 2026 junto a RD Congo
Colombia y Portugal aburrieron con un empate sin goles, pero avanzaron a 16avos de final del Mundial 2026 junto a RD Congo que superó a Uzbekistán y quedó tercero.
En Miami, Colombia salió a jugar ya clasificada y un empate le bastaba para seguir invicto y terminar primero, mientras que Portugal necesitaba ganar para alcanzar el primer puesto, pero aún perdiendo podía clasificarse.
Eso pareció conformar a ambos equipos que jugaron un partido aburridísimo y que terminó igualado sin goles.
Paralelamente, en Atlanta, Uzbekistán se fue al descanso en ventaja 1 a 0 ante RD Congo con gol de Eldor Shomurodov, pero luego los africanos igualaron el encuentro con el tanto de penal de Yoane Wissa y lo dieron vuelta para imponerse 3 a 1 con los goles de Fiston Mayele y del propio Wissa.
Colombia se clasificó primero en el Grupo K con 7 puntos, Portugal segundo con 5 y RD Congo consiguió pasar a 16avos de final con 4 puntos y una diferencia de gol de 1.
Colombia jugará con Ghana, el viernes 3 en Kansas City.
Portugal se cruzará con Croacia el jueves 2 en Toronto
RD Congo espera por Inglaterra o Bélgica.