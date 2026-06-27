Colombia, Portugal y Congo avanzaron a los 16avos de final por el Grupo K del Mundial 2026

Paralelamente, en Atlanta, Uzbekistán se fue al descanso en ventaja 1 a 0 ante RD Congo con gol de Eldor Shomurodov, pero luego los africanos igualaron el encuentro con el tanto de penal de Yoane Wissa y lo dieron vuelta para imponerse 3 a 1 con los goles de Fiston Mayele y del propio Wissa.

Colombia se clasificó primero en el Grupo K con 7 puntos, Portugal segundo con 5 y RD Congo consiguió pasar a 16avos de final con 4 puntos y una diferencia de gol de 1.

Los rivales de los clasificados del Grupo K en 16avos de final del Mundial 2026

Colombia jugará con Ghana, el viernes 3 en Kansas City.

Portugal se cruzará con Croacia el jueves 2 en Toronto

RD Congo espera por Inglaterra o Bélgica.