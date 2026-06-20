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Mundial 2026

Alemania logró una agónica victoria ante Costa de Marfil y clasificó a 16avos de final

Alemania lo perdía 1-0 ante Costa de Marfil y terminó festejando en tiempo de descuento. Los Teutones clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alemania ganó y se clasificó a los playoffs del Mundial 2026.

Alemania ganó y se clasificó a los playoffs del Mundial 2026.

La Selección de Alemania consiguió un agónico triunfo ante Costa de Marfil y consiguió su segundo triunfo en el Mundial 2026. Luego de comenzar por debajo en el marcador, los Teutones se impusieron 2-1 en tiempo de descuento para poner, de esta manera, clasificaron a 16avos de final.

Franck Kessié abrió el marcador a los 30 minutos de la primera etapa. En el complemento, los europeos pudieron revertirlo de gracias a los goles de Deniz Undav, quien ingresó a 60 minutos en lugar de Musiala y convirtió a los 68 y 94'.

Alemania lo dio vuelta y clasificó a playoffs

El partido comenzó bajo el dominio de una Alemania que tuvo las dos primeras de la mano de Kai Havertz, quien primero remató por encima del travesaño y posteriormente tuvo un cabezazo que fue contenido por por Yahia Fofana. Jamal Musiala, en cuando se cumplió el primer cuarto de hora, tuvo un tiro que se fue cerca del palo.

La ineficacia de los Teutones le permitió a los africanos comenzar a ganar metros en el campo. Con la velocidad de Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo y los constantes desbordes de Yan Diomande Costa de Marfil comenzó a dominar.

A los 29' Diomande encaró por izquierda y envió un centro que le quedó servido a Franck Kessié en el segundo palo. El mediocampista no dudó y definió ante la estirada de un Manuel Neuer que poco pudo hacer.

Los minutos pasaron y el marcador no logró alterarse antes de que los equipos se fueran al descanso.

Alemania lo dio vuelta y tiene puntaje perfecto

Cuando se cumplió la hora de juego, Nagelsmann movió el banco: ingresaron Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling en lugar de Pavlovic, Musiala y Sané.

Los relevos cambiaron el ritmo y rápidamente llegaron al a paridad. Seis minutos más tarde Amiri envió un centro preciso que fue conectado Undav. Desde allí en adelante, ambos equipos tuvieron la posibilidad de quedarse con la victoria.

Yahia Fofana sostuvo a los africanos con dos tapadas tremendas ante los disparos de Nathaniel Brown y Amiri. Costa de Marfil tuvo el triunfo, pero Adingra desperdició una opción inmejorable con un control dentro del área.

A los 94' llegó la victoria de Alemania. Un grave error del defensor Emmanuel Agbadou terminó en el doblete de Undav. El zaguero no tomó la marca y el delantero no perdonó esa desatención.

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