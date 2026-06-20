Alemania logró una agónica victoria ante Costa de Marfil y clasificó a 16avos de final

La ineficacia de los Teutones le permitió a los africanos comenzar a ganar metros en el campo. Con la velocidad de Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo y los constantes desbordes de Yan Diomande Costa de Marfil comenzó a dominar.

A los 29' Diomande encaró por izquierda y envió un centro que le quedó servido a Franck Kessié en el segundo palo. El mediocampista no dudó y definió ante la estirada de un Manuel Neuer que poco pudo hacer.

Los minutos pasaron y el marcador no logró alterarse antes de que los equipos se fueran al descanso.

Alemania lo dio vuelta y tiene puntaje perfecto

Cuando se cumplió la hora de juego, Nagelsmann movió el banco: ingresaron Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling en lugar de Pavlovic, Musiala y Sané.

Los relevos cambiaron el ritmo y rápidamente llegaron al a paridad. Seis minutos más tarde Amiri envió un centro preciso que fue conectado Undav. Desde allí en adelante, ambos equipos tuvieron la posibilidad de quedarse con la victoria.

Yahia Fofana sostuvo a los africanos con dos tapadas tremendas ante los disparos de Nathaniel Brown y Amiri. Costa de Marfil tuvo el triunfo, pero Adingra desperdició una opción inmejorable con un control dentro del área.

A los 94' llegó la victoria de Alemania. Un grave error del defensor Emmanuel Agbadou terminó en el doblete de Undav. El zaguero no tomó la marca y el delantero no perdonó esa desatención.