Los Leoncitos se quedaron en la puerta de la final del Mundial de Hockey sobre césped junior

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, cayeron ante España en una de las semifinales del Mundial de Hockey sobre césped junior masculino que se juega en India.
En Chennai, pese al gol de Juan Fernández, el conjunto argentino cayó 2 a 1 ante los ibéricos que marcaron a través de Mario Mena y Albert Serrahima.
El seleccionado nacional, de muy buena campaña, jugará por la medalla de bronce el próximo miércoles 10 ante el perdedor de la otra semifinal que este domingo jugarán Alemania e India.
Para llegar a esta instancia, Los Leoncitos estaban invictos ya que en la fase de grupos vencieron a Japón (4-1), empataron con Nueva Zelanda (3-3) y superaron a China (3-1), luego le ganaron a Países Bajos (1-0) y se metieron en la semifinal.
El Mundial de Hockey que se juega en India es el 14to. del historial y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.
Argentina fue campeón en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.