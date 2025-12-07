Los Leoncitos se quedaron en la puerta de la final del Mundial de Hockey sobre césped junior

Para llegar a esta instancia, Los Leoncitos estaban invictos ya que en la fase de grupos vencieron a Japón (4-1), empataron con Nueva Zelanda (3-3) y superaron a China (3-1), luego le ganaron a Países Bajos (1-0) y se metieron en la semifinal.

El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino

El Mundial de Hockey que se juega en India es el 14to. del historial y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.

Argentina fue campeón en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.