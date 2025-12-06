Con tres goles mendocinos, Las Leoncitas golearon y avanzan en el Mundial

hockey (12) Milagros Alastra sigue letal en el corto. CAH

La mendocina Sol Guignet abrió el marcador a los 2 minutos del partido tras una jugada colectiva. Luego convirtió Milagros Alastra, otra de las nuestras, desde el fijo con un disparo a la red. El tercero fue autoría de Zoe Diaz y Juana Castellaro, capitana del seleccionado, convirtio el cuarto antes del entretiempo. Tras el descanso, el siguiente cuarteto de goles vino de la mano de Catalina Stamati, Chiara Ambrosini, nuevamente Sol Guignet y Lara Casas para finalizar.

Luego de la goleada ante Zimbabue 13 a 0 más el empate ante Bélgica 1 a 1, las chicas terminaron escoltas de zona por diferencia de gol con las europeas. El próximo compromiso de las dirigidas por Juan Martin López será el lunes 8 de diciembre, cuando el equipo nacional enfrente a Alemania por un lugar en semifinales. Horario aun a confirmar.