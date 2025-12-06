Con tres goles mendocinos, Las Leoncitas golearon y avanzan en el Mundial

Las Leoncitas sueñan a lo grande en el Mundial de hockey sobre césped Junior femenino de Chile. Tras otra buena producción colectiva, goleada incluida, las chicas de la Selección argentina terminaron en lo más alto del grupo y ya están en cuartos de final gracias al 8 a 0 sobre Galés.
La mendocina Sol Guignet abrió el marcador a los 2 minutos del partido tras una jugada colectiva. Luego convirtió Milagros Alastra, otra de las nuestras, desde el fijo con un disparo a la red. El tercero fue autoría de Zoe Diaz y Juana Castellaro, capitana del seleccionado, convirtio el cuarto antes del entretiempo. Tras el descanso, el siguiente cuarteto de goles vino de la mano de Catalina Stamati, Chiara Ambrosini, nuevamente Sol Guignet y Lara Casas para finalizar.
Luego de la goleada ante Zimbabue 13 a 0 más el empate ante Bélgica 1 a 1, las chicas terminaron escoltas de zona por diferencia de gol con las europeas. El próximo compromiso de las dirigidas por Juan Martin López será el lunes 8 de diciembre, cuando el equipo nacional enfrente a Alemania por un lugar en semifinales. Horario aun a confirmar.
Los Leoncitos van por la final del Mundial
Luego de un duro cruce de cuartos, ahora Los Leoncitos van por los cuartos de final del Mundial de hockey sobre césped de La India. España será su nuevo rival, este domingo 7 de diciembre buscando un lugar en la gran final. Los chicos buscan la tercera estrella ecuménica de la historia en la categoría tras las alcanzadas en Holanda 2005 y La India 2021.