Mariano Toedtli volvió a ser cuestionado por los hinchas tras el empate de Godoy Cruz ante Chaco For Ever

El análisis de Mariano Toedtli del empate con Chaco For Ever

El entrenador tras el encuentro ante Chaco For Ever habló con el medio Fútbol mendocino tras la cuarta igualdad en el torneo y aseguró: "Nos quedamos con un sabor amargo por el resultado. Sobre todo como se dio la parte final del partido, pero nos fuimos conformes por el nivel que mostró el equipo en todo momento, es una pena no haber ganado los tres puntos".

Mateo Mendoza tomba. Mariano Toedtli explicó por qué motivo sacó al defensor Mateo Mendoza en el partido ante Chaco For Ever. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La decisión de Toedtli de sacar a Mateo Mendoza

Mariano Toedtli explicó la decisión de sacar al defensor Mateo Mendoza en el segundo tiempo. "Salió por la amarilla que le sacaron. Necesitábamos gente limpia y en esta categoría hay mucho roce. Justo el rival hizo un movimiento y necesitábamos compensar por dentro".

Mariano Toedtli se refirió a los hinchas del Tomba, y habló sobre el rival que viene, que es el Deportivo Maipú. "Queremos darle satisfacciones a los hinchas, nos vamos con bronca por no darles una alegría en este partido. Esperemos poder darles una alegría en el partido con el Deportivo Maipú", dijo.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz arrancó la semana enfocado en el choque que sostendrá de visitante ante el Deportivo Maipú, por la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro entre mendocinos se jugará este domingo desde las 17, en el Malvinas Argentinas.