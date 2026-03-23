Mariano Toedtli volvió a ser cuestionado por los hinchas tras el empate de Godoy Cruz ante Chaco For Ever

Godoy Cruz había encontrado algo de tranquilidad tras el triunfo ante Ferro, pero tras el empate 1 a 1 ante Chaco For Ever, en Resistencia, los hinchas volvieron a cuestionar al entrenador Mariano Toedtli,
Mariano Toedtli, el DT de Godoy Cruz fue criticado, en las redes sociales por muchos hinchas. Cuestionaron los cambios que hizo del DT
Godoy Cruz había encontrado algo de tranquilidad tras el triunfo ante Ferro, pero tras el empate 1 a 1 ante Chaco For Ever, en Resistencia, los hinchas volvieron a cuestionar al entrenador Mariano Toedtli,
De los seis partidos que dirigió el DT en el Tomba, cinco fueron por el torneo de la Primera Nacional y uno por Copa Argentina, con un triunfo, una caída y cuatro empates.
Toedtli logró solo triunfo en seis partidos que dirigió al Tomba. Al equipo le marcaron 5 tantos y anotó la misma cantidad de goles. Uno de los partidos fue ante Deportivo Morón por la Copa Argentina, donde el Tomba quedó eliminado.
El entrenador tras el encuentro ante Chaco For Ever habló con el medio Fútbol mendocino tras la cuarta igualdad en el torneo y aseguró: "Nos quedamos con un sabor amargo por el resultado. Sobre todo como se dio la parte final del partido, pero nos fuimos conformes por el nivel que mostró el equipo en todo momento, es una pena no haber ganado los tres puntos".
Mariano Toedtli explicó la decisión de sacar al defensor Mateo Mendoza en el segundo tiempo. "Salió por la amarilla que le sacaron. Necesitábamos gente limpia y en esta categoría hay mucho roce. Justo el rival hizo un movimiento y necesitábamos compensar por dentro".
Mariano Toedtli se refirió a los hinchas del Tomba, y habló sobre el rival que viene, que es el Deportivo Maipú. "Queremos darle satisfacciones a los hinchas, nos vamos con bronca por no darles una alegría en este partido. Esperemos poder darles una alegría en el partido con el Deportivo Maipú", dijo.
Godoy Cruz arrancó la semana enfocado en el choque que sostendrá de visitante ante el Deportivo Maipú, por la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro entre mendocinos se jugará este domingo desde las 17, en el Malvinas Argentinas.