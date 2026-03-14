Mariano Toedtli tras su primera victoria como DT de Godoy Cruz: "La buscamos mucho"

Cuestionado por muchos y mirado de reojo por otros, Mariano Toedtli pudo conseguir su primera victoria como director técnico de Godoy Cruz y no disimuló su satisfacción por el resultado y el juego del equipo.
Mariano Toedtli pudo conseguir su primera victoria como DT de Godoy Cruz y no disimuló su satisfacción.
Cuestionado por muchos y mirado de reojo por otros, Mariano Toedtli pudo conseguir su primera victoria como director técnico de Godoy Cruz y no disimuló su satisfacción por el resultado y el juego del equipo.
"Es una victoria inolvidable porque la deseábamos mucho, la buscamos mucho. Por fin tuvimos la suerte de regarle a la gente un triunfo que era lo que ellos pedían y necesitaban", asumió el DT.
Respecto de su situación personal y su futuro incierto en el cargo, reconoció: "Desde el primer momento que me senté acá, soñaba con este día de cambiar insultos por aplausos. Siento una felicidad enorme".
En cuanto al partido y al error del final que le puso incertidumbre al resultado, el ex asistente de Gabriel Heinze, explicó: "Tuvimos un buen partido donde la mayoría del tiempo no sufrimos. En los últimos minutos, por una desconcentración, sufrimos un gol donde estábamos muy bien posicionados".
Luego agregó; "Me recuerda mucho al gol que nos hizo Ciudad de Bolívar... el rival también juega, pero debemos mejorarlo porque podríamos haber arriesgado el resultado".
Nahuel Ulariaga: "Hizo un esfuerzo impresionante. Nos dio en 45 minutos lo que tal vez otras veces se da en 90. La idea fue buscar otro jugador que nos siga aportando intensidad en el medio".
Vicente Poggi: "Buscamos más presencia y es lo que estamos queriendo lograr. Empezamos a jugar con dos delanteros para agregarle gente que tenga llegada de segunda línea... la primera jugada que toca el área, hace gol".
Gastón Moreyra: "Va a ser un jugador muy importante por lo que nos puede dar en las posiciones que puede ocupar, además de su experiencia".
"Estos 15 días nos vinieron bárbaro. Al principio había un futbolista muy importante que ya no lo tenemos y a partir de ahí tuvimos que empezar a reestructurar nuestra forma", destacó Toedtli.
"Lo bueno es que los jugadores son muy receptivos, trabajan con mucho profesionalismo y eso es lo que te da ganas de seguir trabajando día a día", reconoció.