Mariano Toedtli tras su primera victoria como DT de Godoy Cruz: "La buscamos mucho"

En cuanto al partido y al error del final que le puso incertidumbre al resultado, el ex asistente de Gabriel Heinze, explicó: "Tuvimos un buen partido donde la mayoría del tiempo no sufrimos. En los últimos minutos, por una desconcentración, sufrimos un gol donde estábamos muy bien posicionados".

Luego agregó; "Me recuerda mucho al gol que nos hizo Ciudad de Bolívar... el rival también juega, pero debemos mejorarlo porque podríamos haber arriesgado el resultado".

Embed - Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz, tras el triunfo ante Ferro

"El público al final del partido tiene que dar su veredicto y si es desconformidad, tiene que demostrarla. Lo que sí está bueno es que durante el partido el jugador se sienta apoyado, porque el jugador es una persona y siente la presión". "El público al final del partido tiene que dar su veredicto y si es desconformidad, tiene que demostrarla. Lo que sí está bueno es que durante el partido el jugador se sienta apoyado, porque el jugador es una persona y siente la presión".

Mariano Toedtli sobre los cambios y jugadores específicos

Nahuel Ulariaga: "Hizo un esfuerzo impresionante. Nos dio en 45 minutos lo que tal vez otras veces se da en 90. La idea fue buscar otro jugador que nos siga aportando intensidad en el medio".

Godoy Cruz El DT del Tomba celebró su primer triunfo. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Vicente Poggi: "Buscamos más presencia y es lo que estamos queriendo lograr. Empezamos a jugar con dos delanteros para agregarle gente que tenga llegada de segunda línea... la primera jugada que toca el área, hace gol".

Gastón Moreyra: "Va a ser un jugador muy importante por lo que nos puede dar en las posiciones que puede ocupar, además de su experiencia".

"Hoy más que una victoria se festejó prácticamente como un campeonato". "Hoy más que una victoria se festejó prácticamente como un campeonato".

El parate y la evolución del equipo

"Estos 15 días nos vinieron bárbaro. Al principio había un futbolista muy importante que ya no lo tenemos y a partir de ahí tuvimos que empezar a reestructurar nuestra forma", destacó Toedtli.

"Lo bueno es que los jugadores son muy receptivos, trabajan con mucho profesionalismo y eso es lo que te da ganas de seguir trabajando día a día", reconoció.